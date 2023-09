Incroyable remontada du Celtic Aubel, coup d'arrêt pour HDKP Herve et déception pour les deux Verviétois

HDKP Team Herve: le triplé du gardien volant Niro n’a pas suffi

HDKP Team Herve faisait face à de nombreux soucis d’effectif et redoutait (logiquement) son déplacement chez les leaders d’UMeuble Neupré. Sans gardien et avec leur délégué sur le terrain, les Herviens ont pourtant bien failli ramener un point à la maison. "Nous sommes déçus car nous méritions clairement mieux", estime le gardien volant d’un soir Anthony Niro qui a planté un triplé. "On menait 0-2 à la mi-temps et c’était encore 4-4 à 120 secondes du terme. On peut tout de même être fiers de notre solide prestation". Ce vendredi, HDKP rencontre les derniers adversaires du Celtic Aubel: le SPB Express Seraing. "On veut vite renouer avec la victoire", prévient le capitaine.

Essalem Verviers: "Quelques détails à régler"

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Essalem Verviers, battu 6-3 à Schreder Ans malgré les réalisations d’El Kalloubi, Zayd Akdim et de Keinus Bunga qui faisait son retour dans le groupe après un séjour à l’étranger. "Nous avons affilié quatre nouveaux joueurs cet été, une équipe ne se construit pas en 3 matches", estime le coach Zafer Bahadir. "On répond tout de même présent sur le terrain, même si les résultats ne suivent pas. Il reste quelques détails à régler mais je suis confiant pour la suite", positive le coach qui compte oublier rapidement ce dernier rendez-vous manqué. "On était à nouveau mené 5-1. C’est chaque fois pareil, on a du mal à démarrer nos rencontres et on doit sans cesse courir après le score" analyse le coach.

MF Prés-Javais: "Un point de perdu"

Le MF Prés-Javais a récolté son 2e point de la saison, lors de son déplacement au MFC Spurs Vaux. "Le début de rencontre était assez compliqué puisque c’était 4-1 après 10 minutes. On a su stopper l’hémorragie puis on a montré un tout autre visage après la pause en inscrivant trois buts sans encaisser. On a eu les occasions pour marquer davantage, je considère qu’on a perdu un point", estime le joueur-entraîneur Claudio Roman. Les buts verviétois sont signés Adyater, Rayane, Bouanani et Haddouchi. Ce vendredi, Prés-Javais défiera les leaders d’UMeuble Neupré à Gérardchamps. "Ce sera un véritable test, on pourra réellement fixer nos ambitions après ce match", assure le T1.

Notons enfin la 1re défaite de Bosna Kelmis 2-4 à Froggers Vaux. Un revers loin d’être catastrophique pour les promus calaminois qui partagent la 2e place du classement avec HDKP Team Herve (4 points sur 6).