Après s’être imposé à Blegny mardi (1-5), Herve B devait affronter l’équipe de Glons… mais cette dernière a déclaré forfait. Trois points "gratuits", dès lors, pour des Fromagères qui en comptent désormais sept.

De son côté, Bolland n’a pas réussi à ouvrir son compteur en recevant l’ URSL Visé. Même si l’équipe d’Éric Franssen a cette fois trouvé le chemin des filets (via Lola Simonis et Pauline Xhonneux), le score est lourd: 2-16. Elena Arnoldy (7x), Lucie Petit (3x), Emiliana Biemar (2x), Delinda Rion, Juliette Warnier, Emma Esteve Tresguerres et Elena Dhoust ont pour leur part scoré en faveur des Oies. Notons encore le nul 1-1 entre Cointe B et le Sart Tilman B ainsi que le 4-4 sanctionnant Blegny-Fléron B.

Au programme ce week-end: Visé – Cointe B, Glons – Pierreuse, Sart Tilman B – Blegny, Fléron B – Herve B.

Provinciale 2C

Franchimont fait toujours la course en tête après son succès 7-0 devant Andrimont. Clea Nontanovanh (3x), Maud Desonay, Magaly Pierroux ainsi que Caterina Rosciglione ont marqué, permettant aux leurs de signer un joli seize sur dix-huit. "Nous avons joué contre une équipe courageuse qui nous a posé des problèmes mais nous avons émergé car les filles ont un mental d’acier", se réjouit le T1 Vincent Lambion. Voir ses ouailles disputer le titre à Xhoffraix ? "C’est une possibilité… à voir également Chênée B. Voire Spa, qui a l’air costaud, et la belle équipe en devenir qu’est l’AS Eupen."

Spa, justement, s’est imposé 4-3 face au FC Eupen grâce à Doriane François (2x), Morgane Masson et Marie-Pierre Grosdent. "Un match qui s’est terminé dans la tension", note la déléguée Annick Simon. Fleur Niessen (2x) et Hjördis Kischka ont alimenté le marquoir pour les Germanophones.

Enfin, lourd revers 16-0 pour Waimes Faymonville sur la pelouse de Chênée B. Cela fait trois sur quinze pour les sociétaires de la route De Coirville.

Au programme ce week-end: La Calamine B – Franchimont, AS Eupen – Chênée B, Waimes Faymonville – Spa, Andrimont – Bellevaux B.