Évolution du score: 10: 13-16, 20: 24-41 (11-25), 30: 38-58 (14-17), 40: 52-75 (14-17).

HERVE-BATTICE: Remacle 0, Cosentino 6, Collignon 8, Henry 14, Henrard 1, Poussart 4, Bonvoisin 12, Lizin 3, Antoine 4.

RBC PEPINSTER: Polys 2, Van Bladel 0, Vanaubel 16, Leemans 12, Bourlioux 23, Scholtis 2, Lemmens 9, Willems 1, Massin 10.

Initialement programmé lors de la journée d’ouverture de ce championnat, le derby de régionale 1 dames opposant Herve-Battice et Pepinster n’avait pu se tenir faute d’arbitres. Reprogrammé ce mardi soir au centre sportif Georges Gramme, il a permis à Pepinster de décrocher un premier succès dans cette compétition.

"Avec un collectif qui était au top !", se réjouit l’entraineuse pepine Justine Colson, satisfaite de la réaction de son groupe après une première prestation loupée à domicile il y a dix jours. "On a directement joué une défense en box sur Noémie Bonvoisin et Amandine Henrard. Un très bon match de notre part aussi bien offensivement que défensivement."

De quoi d’emblée prendre les commandes du derby face à une équipe locale qui manquait de précision et de volonté, les visiteuses remportant d’ailleurs l’ensemble des quart-temps pour s’acheminer vers une nette victoire au final. De quoi également faire participer les jeunes. Succès auquel Bourlioux (23 pts) a encore une fois nettement contribué, Vanaubel (16 pts) n’étant pas en reste en zone de concrétisation. "Dès le début de match, on s’est fait détruire par Bourlioux qui nous a dominés à l’intérieur", regrette Alain Denoël, le coach herbager. "Elle rentre douze des vingt premiers points de Pepinster. Elle a mis son équipe sur orbite. Pepinster a mieux shooté à trois points, maîtrisait le rebond et était bien plus fluide que nous offensivement. De notre côté, on a énormément gaspillé."

Si Pepinster est au repos le week-end prochain (le déplacement à Huy est postposé au 28/10), Herve-Battice devra vite retrouver ses esprits pour accueillir Namur Capitale ce samedi (21h) afin d’espérer ne pas tomber dans une spirale négative comme la saison dernière…