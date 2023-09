Pour rappel, Gary Magnée et Boris Lambert avaient dû quitter la pelouse sur blessure dimanche dernier, lors du match (perdu 1-3) face au Standard de Liège.

Le club attendait d’en savoir plus sur la gravité des lésions avant de communiquer. Ce qui a été fait ce mercredi 20 septembre 2023. Et comme on le craignait, les nouvelles ne sont pas bonnes, d’autant que l’AS dispose d’un noyau de petite taille et qu’on parle ici de deux titulaires indiscutables. Une double tuile pour les Pandas.

Voici le communiqué de l’AS Eupen:

Après le derby entre l’AS Eupen et le Standard de Liège, les joueurs de la KAS Eupen Boris Lambert et Gary Magnée ont passé les premiers examens médicaux suite à leurs blessures.

Les deux joueurs ont dû être remplacés au milieu de la deuxième mi-temps.

Le capitaine d’équipe Boris Lambert a été diagnostiqué avec une déchirure d’un faisceau musculaire à la cuisse gauche. Il sera vraisemblablement absent pendant deux mois.

La blessure de Gary Magnée à l’articulation du genou gauche est moins grave que ce que l’on craignait au départ. Il ne pourra toutefois pas être aligné lors des prochaines journées de championnat.

La KAS Eupen souhaite à Boris et Gary le meilleur rétablissement possible !