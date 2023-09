Bilstain, un Domaine unique depuis cinquante ans: voici le programme des festivités

"Tout démarrera dès le vendredi avec une grande soirée d’ouverture pour tous", souligne Fred Crosset, qui gère aujourd’hui ce superbe héritage avec ses frères et sœurs. "Les samedi et dimanche, le public pourra découvrir une grande exposition retraçant ces cinquante ans au travers de photos et documents, mais aussi des motos qui ont marqué la vie du Domaine comme la première moto de trial de Jacky Ickx, la Honda avec laquelle Eddy Lejeune est devenu trois fois champion du monde ou encore une Bultaco de Marcel Wiertz qui fut l’un de nos meilleurs moto-crossmen."

De nombreuses activités seront proposées avec une bourse de motos et pièces anciennes, des démonstrations de trial, vélo et moto, ainsi que le trial des Légendes qui réunira d’anciens champions et des pilotes d’autres disciplines sur deux roues. "Ce sera le rendez-vous du week-end à ne pas manquer", poursuit Fred Crosset, "car ces vedettes rouleront en duos avec des motos d’hier et d’aujourd’hui en mêlant toutes les générations puisqu’on retrouvera au départ, Bernie Schreiber, Jordi Tarres ou Yrjö Vesterinen, mais aussi Adam Raga qui ont tous été titrés au niveau mondial".

Ils auront pour équipiers quelques champions régionaux comme Fred et Dany Crosset bien sûr, Marcel Wiertz, Eddy Seel, Julien Lieber, Thierry Godefroid, Kevin Viellevoye ou Jean-Pierre Van de Wauwer qui a débuté sa carrière en motocross. Autant de raisons de rejoindre le Domaine de Bilstain où l’entrée sera gratuite.