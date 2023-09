Yann Tamma et Hombourg restent positifs: "Cette défaite à Tilff va faire du bien"

S’il ne va pas aussi loin que son coach qui parlait de "plus mauvais match de Hombourg depuis très longtemps", le numéro 6 des Orange et Bleu reconnaît que lui et ses coéquipiers n’ont pas montré grand-chose. "C’est le match où on a vu le moins d’envie de notre part. Et quand l’envie n’est pas là, on ne peut rien espérer."

Educateur spécialisé de profession, Yann est en pleine découverte du groupe hombourgeois, qu’il a rejoint cet été en provenance de La Minerie. "On forme une vraie famille et je suis sûr qu’on va surmonter cette contre-performance. Je pense même que cette défaite va faire du bien. On va devoir se remettre en question et les matchs suivants vont être déterminants, à commencer par le déplacement du week-end prochain à Melen. Mais ce qui est sûr, c’est qu’on ne lâchera rien."

Sur les six matchs, Tamma en a commencé cinq dans la peau de titulaire. Comme ailier droit ou numéro 10, il est assez polyvalent et peut proposer plusieurs solutions à son coach. Et pour une équipe confrontée à pas mal d’absences, c’est clairement un atout. "Peu importe où le coach me place, ce qui m’intéresse c’est d’être sur le terrain" annonce-t-il. Le message est passé.