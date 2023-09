Samedi 16 septembre dernier lors d’un match de jeunes (U16) du Royal Hockey Club Verviers en déplacement au Baudouin, le gardien de but verviétois a été blessé par un joueur adverse suite à un coup de crosse que ce dernier lui aurait porté dans le dos. Alors que les Verviétois sont battus 5-1 et qu’il ne reste qu’une poignée de secondes à jouer, le gardien du RHCV réalise un dernier arrêt devant un attaquant local et s’en suit cet incident entre les deux joueurs. "Lors de ce contact physique entre les deux joueurs, le gardien du Royal Hockey Club Verviers a été blessé et a dû être transporté à l’hôpital le plus proche pour y être examiné. Selon les premiers éléments, le gardien a été déclaré inapte au sport pendant une semaine par le médecin en raison de ses blessures", a réagi le club verviétois lundi soir dans un communiqué commun avec le Royal Baudouin Hockey Club. "Les deux clubs tiennent à préciser, par le moyen de ce communiqué, qu’ils condamnent fermement les contacts physiques agressifs, ainsi que les écarts de conduite entre joueurs.

Selon des témoins oculaires, le match en question a été marqué par des comportements physiques et verbaux inappropriés de la part des deux équipes. La violence verbale et physique n’a pas sa place sur ou à côté d’un terrain de hockey.

Nous tenons à préciser que les valeurs du hockey, à savoir le respect, le fair-play, la tolérance, l’esprit d’équipe et l’amitié, nous sont très chères et nous attendons des parents, des joueurs et des spectateurs qu’ils fassent preuve du plus grand respect à leur égard", poursuivent les deux clubs, sans entrer davantage dans les détails des incidents qui se sont produits.

Dans les faits, le joueur du Baudouin a été directement exclu du match. Quant au gardien verviétois, il est sorti de l’hôpital et se remet de ses blessures. Pour la suite, ce sera à la Fédération de trancher pour d’éventuelles sanctions à la lecture du rapport des arbitres. "L’incident sera traité par la commission disciplinaire de la KBHB/ARBH comme le prévoient les protocoles existants, et la commission décidera d’une sanction.

Nous regrettons cet incident et les deux clubs prendront les mesures nécessaires pour sensibiliser leurs membres et les spectateurs.

Les clubs souhaitent également que leurs joueurs comprennent leurs erreurs afin d’éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir", insistent les deux présidents, Bart Debruyne (Baudouin) et Thomas Lejeune Debarre (Verviers) dans une volonté d’apaisement.