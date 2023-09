Un huitième et dernier titre pour le Hervien Kevin Viellevoye

"Ce titre est le dernier, car je ne disputerai plus de championnat l’an prochain", nous confia-t-il à sa descente de moto. "Je vais encore rouler au Superbiker de Mettet et ensuite je me consacrerai au coaching tout en continuant à soutenir Nils Vandeberg et quelques autres jeunes pilotes. Cette année, j’ai remporté quasi toutes les manches du championnat, terminant juste deux fois deuxième et une fois troisième. Pour cette dernière devant mes supporters, je voulais absolument terminer en beauté."

Il était effectivement difficile de faire mieux pour ce trentenaire qui aura marqué le supermoto au niveau national durant une décennie. Il ne fut cependant pas le seul régional à s’illustrer sur le magnifique tracé de Battice.

François Corman en dauphin du champion de Belgique

En se classant quatrième et deuxième, François Corman a terminé la journée en dauphin du champion de Belgique, alors que Nils Vandeberg, après une très belle deuxième place lors de la première manche, chutait dans la seconde avant de terminer dans la roue de son mentor en super finale. Retour remarqué aussi de Romain Requier qui après un an sans compétition, prenait la sixième place finale en catégorie S1.

Enfin, le jeune Mallory Coussaert, troisième et cinquième des deux manches s’assurait la troisième marche du podium au championnat de Belgique en catégorie S2.