René Ernst: "Pourquoi pas, un jour, redevenir T1 quelque part" dixit l'ancien d'Aubel aujourd'hui à Aywaille

Après avoir endossé le rôle de T1 à Dison (3 ans) et à Aubel (2 ans), René Ernst avait pris un peu de recul avec le football, avant de revenir aux affaires en tant qu’adjoint de Jean-Michel Ummels. Si ce dernier a quitté le club la saison dernière, son ancien bras droit est toujours en poste.

"Je me plais bien ici à Aywaille", enchaîne-t-il. "J’avais déjà passé trois saisons au club en tant que joueur et j’entame ma troisième en tant que T2. J’essaye de faire mon boulot du mieux possible et je prends beaucoup de plaisir dans ce rôle. Je sais prendre la barre quand c’est nécessaire mais je sais aussi m’effacer quand il le faut. Être dans l’ombre ne me dérange absolument pas, surtout qu’il y a beaucoup d’échanges entre Patrick et moi. Au moment de faire l’équipe pour affronter Raeren, il a tenu compte d’un changement que je souhaitais apporter. Ensuite, j’avais carte blanche pour la gestion de la rencontre. C’est tout simplement la suite logique de notre collaboration."

Le fait d’avoir (un peu) regoûté au poste d’entraîneur principal ne va-t-il pas donner des idées à l’ancien buteur d’Aubel ? Risque-t-on de le revoir, dans un avenir plus ou moins proche, à la tête d’une équipe ?

"Pour le moment, mon rôle de T2 me plait et me suffit. J’aime le niveau dans lequel on évolue. Mais pourquoi pas, un jour, repasser T1 quelque part. Un match comme celui face à Raeren, ça me fait revivre. Sur le terrain, les courses et le travail ont été faits. Ça montre que j’ai le respect des joueurs", conclut-il.