Ombrage, dernier avec zéro unité au compteur après trois rencontres de championnat, a pourtant mené à deux reprises contre les Verviétois. "C’était sans doute notre pire premier quart-temps, analyse le capitaine de l’équipe, Martin Lejeune. Ombrage est rentré trois fois dans notre cercle mais a mis deux buts", regrette-t-il. Toutefois, le RHCV a fini par trouver la faille, parmi de très nombreuses tentatives, pour recoller au score (2-2 à la mi-temps) puis s’imposer. "La victoire est là et c’est ce qu’il faut retenir. Nous n’étions clairement pas à notre niveau, mais l’important est de s’imposer face à une formation qui refuse de jouer", pointe Martin Lejeune. À noter, le retour (après blessure) de Diego Jacques, qui a rejoué vingt minutes. Prochain match des Verviétois: dimanche (15h) à Tamise.

Du côté des dames, l’équipe première (D2) a concédé sa deuxième défaite (1-3), à Namur, et reste bloquée avec un point après trois rencontres.

Verviers 4 – Ombrage 2

Buts au RHCV: C. Gevers, M. Lejeune, V. Herzog et C. De Spa.