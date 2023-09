"C’était sur le terrain de l’Antwerp et nous avions gagné 1-4, déclenchant la colère des supporters locaux. Alex doit bien s’en souvenir puisqu’il défendait alors les couleurs du Great Old", sourit Sébastien Aritz en lançant un regard goguenard vers son entraîneur.

Éludant ce douloureux souvenir, Alex Digregorio préférait se focaliser sur la belle victoire de son équipe 2-3 à Jette. Une rencontre pour laquelle il avait choisi de titulariser son expérimenté médian.

"Sébastien nous a déjà rendu de grands services et il nous en rendra encore à l’avenir. À son âge, il n’a plus la même vitesse d’exécution mais son intelligence tactique constitue un atout majeur face à de tels adversaires. Il pense plus rapidement que les autres et il a un sens de l’anticipation bien supérieur à la moyenne."

Venant de fêter ses trente-huit printemps, le joueur sait que ces atouts sont le fruit d’une longue carrière mais aussi du travail réalisé actuellement dans le cadre d’une future reconversion.

"En compagnie de garçons comme Jeffrey Rentmeister, Christophe Lepoint ou Clément Tainmont, je suis le cursus d’entraîneur pour obtenir le diplôme UEFA A et j’encadre déjà les équipes de jeunes à l’AS Eupen dans un environnement très professionnel. Ce parcours me permet de voir le football très différemment quand je monte sur la pelouse."

N’aurait-il pas déjà aimé franchir le pas en intégrant dès cette saison le staff d’une formation qui lui aurait donné sa chance ?

"Toujours envie de jouer"

"Je me sens toujours bien physiquement et l’envie de jouer reste très présente" explique-t-il. "Je ne me rends jamais à l’entraînement avec des pieds de plomb et je pense que je peux encore être utile à cette jeune équipe disposant d’une belle marge de progression. La Calamine peut vraiment être la bonne surprise de la saison même si, après deux montées successives et en misant un recrutement régional, elle n’affiche la même ambition que de nombreuses autres équipes."

Un bilan très honorable de six points sur douze en atteste au soir d’une quatrième journée qui aura été marquée par le retour au premier plan de l’inoxydable médian du Stade Prince Philippe.