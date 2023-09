Pirnay de retour au FC3F

Le milieu de terrain des Frontaliers Marcel Pirnay avait décidé de faire un pas de côté pour des raisons personnelles. Finalement, le coach Fabrice Burdziak a trouvé un accord avec lui pour qu’il ne s’entraîne qu’une fois par semaine pour le moment. Un retour salué par un but.

Trois joueurs d’Olne en P4

Pour aller à Blegny, le mentor olnois Jonathan Félix avait décidé d’envoyer jouer dans l’équipe B Julien Halkin, Thibault Frisée et Ilyas Cheriet. Halkin et Cheriet ont marqué et Frisée a été l’auteur de deux passes décisives.

Provinciale 2C

Un match qui va laisser des traces

Une défaite (3-2), deux cartes rouges (Blondiaux et Chauveheid) en fin de match, Benaets sorti sur blessure (mollet) et Vandermeulen qui prend sa troisième jaune, le voyage de Heusy à Ferrières va laisser des traces.

Le coup de gueule de Pascal Jost

Pascal Jost, l’entraîneur de Honsfeld, regrettait l’attitude de quelques supporters sprimontois envers l’arbitre: "Suite à l’exclusion du T2 de Sprimont B à la 80e, certaines personnes ont commencé à l’insulter. Même si je ne suis pas d’accord avec le penalty qu’il siffle contre nous, je trouve qu’il a fait un excellent match. Ces comportements sont inacceptables et lamentables. On se demande ensuite pourquoi on manque d’arbitres."

Aksu victime d’une fracture

Pas de trace d’Ismail Aksu dans le quinze d’Emmels ce samedi pour le derby contre Recht (0-1). Il s’est en effet fracturé une côte huit jours plus tôt lors du déplacement à Butgenbach. Il est sur la touche pour plusieurs semaines.

Recht retrouve ses moteurs

Avec les retours de Kévin Magney (pied cassé durant la trêve) et Romain Heindrichs (vacances), Recht peut à nouveau compter sur ses deux moteurs. Et ce n’est pas un hasard si l’équipe va beaucoup mieux et vient d’enchaîner deux résultats positifs (3-3 contre Rocherath et 0-1 à Emmels).

Denis Dongo est de retour

Il y a un petit mois, Denis Dongo était victime d’un accident domestique (coupure au pied). Depuis lors, il était sur la touche et ne pouvait apporter toute son expérience à la ligne d’attaque de Rocherath. Ce dimanche, il a disputé la dernière demi-heure de la rencontre contre Lambermont-Rechain (2-0).

Provinciale 3C

Rouffart claque la porte

Titulaire dans les buts de Bolland pour les trois premiers matchs, Joseph Rouffart avait depuis cédé sa place à Florent Closset. "Nous n’étions pas satisfaits de ses prestations" indique son coach Antoine Wilkin. "Il ne l’a pas du tout accepté et il s’est retiré de tous nos groupes donc on présume qu’il a claqué la porte."

Les croisés pour Moukrime

Touché au genou il y a deux semaines, le verdict est confirmé pour le Lambermontois Tarik Moukrime: rupture des ligaments croisés. Sa saison est terminée.

Provinciale 3D

Waimes-Faymonville privé de plusieurs joueurs

Histoire de jouer contre Xhoffraix au complet, Arnaud Barth (T1 de Waimes-Faymonville) avait demandé à ses joueurs avant la rencontre face à Spa de ne pas prendre le bristol de trop. Maxime Giet n’aura pas tenu un quart-d’heure. Ayant déjà 2 cartes dans sa besace et positionné en 9, il y est allé d’une faute aussi bien inutile que légère dans le rectangle adverse et ne verra donc pas le leader.

Mise en avant

Manuel Mutsch, le coach d’Oudler, tenait vraiment à mettre en exergue la prestation du referee de samedi soir. "C’est le meilleur que l’on a eu cette saison, il avait une ligne directrice du début à la fin et s’y est tenu." Félicitations à Monsieur Solheid !

Infirmerie

Paquay (genou) rejoint Parmentier sur la touche à la RAHF. Nondonfaz (Sart B) a dû sortir ouvert à l’arcade et risque de louper le prochain match. Déjà sans Hansen et Wirtzfeld, Elsaute B a aussi perdu Hillingsman sur entorse du genou. Woyaffe (Xhoffraix) souffre des côtes tandis que Diffels, de retour, a lui dû sortir par précaution. Au FC Eupen, Petit est toujours sur la touche tandis que Ruelle reprend.

Alors qu’à Walhorn, Evertz et Wieder sont out. Crahay (élongation) est lui entré puis sorti (tout comme Röder) après son but avec Bullange. L’hécatombe est pour Saint-Vith avec Mulkin, Hoffmann, Schumacher, Boveroux (sur le retour ?) et Pütters KO.

Teambuilding

Afin de tisser des liens, Sart B avait prévu d’aller manger tous ensemble après le match. Après une victoire, cela marche encore mieux. Spa fera de même jeudi chez un sponsor.

Provinciale 4F

Charneux "puni deux fois"

Ce dimanche, lors du déplacement à Welkenraedt B (2-1), le Charneutois Jonas Simonis a pris deux cartes rouges en l’espace de quelques secondes.

"À la 59e, il part de son camp et l’arbitre siffle hors-jeu", explique son coach Alexandre Lorquet. "Il dit à l’arbitre qu’il doit mettre des lunettes puis il l’applaudit dans la foulée. C’est dommage car j’estime qu’on est puni deux fois. D’abord pour l’occasion qu’on devait avoir, ensuite pour l’exclusion."

Provinciale 4G

Le successeur de Cédric Heusschen est connu à Charneux B

Pour remplacer Cédric Heusschen qui a remis sa démission le week-end dernier, le comité charneutois a opté pour une tête connue puisque Michel Lousberg, l’ex-coach de l’équipe A, reprendra les rênes de l’équipe B. "Il s’agira dans un premier temps d’un essai de deux semaines. Ensuite il poursuivra si l’équipe arrive à être au complet", explique son prédécesseur, Cédric Heusschen.

Sébastien Huyberts de retour avec Stavelot B

Le défenseur stavelotain était de retour dans le noyau ce dimanche. "Il n’a toutefois pas pu jouer mais il sera apte pour le duel contre Bellevaux, dimanche prochain", indique Florian Dalleur, le coach des Rouge et Bleu.

L’Union Limbourg récupère Tyrone Erkens mais perd Lucas Fassin

Cédric Flon, le T1 du matricule 9, pourra à nouveau compter sur Tyrone Erkens ce week-end. "Il revient de sa mission avec l’armée et sera avec nous dimanche", explique-t-il. Néanmoins, Lucas Fassin a pris sa troisième carte jaune contre Ster B et sera suspendu.