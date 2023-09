Les points du week-end

Aubel: Crisigiovanni 3, Temsamani 2, Scheffer 1

Malmedy: Samray 3, Denis 2, Le Bohec 1

FC Eupen: Krafft 3, Bong 2, Mennicken 1

Sart: Dohogne 3, Balhan 2, Evrard 1

Stavelot: Thys 3, Brissinck 2, Giuliano 1

Ster-Francorchamps: aucun.

Hombourg: Baltus 3, Stassen 2, Halleux 1

Classement

12 points: S. Gilis (Ster-Francorchamps), F. Samray (Malmedy)

9 points: A. Krafft (FC Eupen), Z. Mennicken (FC Eupen)

8 points: T. Scheffer (Aubel)

6 points: T. Schnackers (Hombourg), K. Crisigiovanni (Aubel), E. Evrard (Sart), T. Halleux (Hombourg)

5 points: M. Sow (Ster-Francorchamps), Y. Charef (Aubel), A. Crosset (Malmedy), D. Vanaschen (FC Eupen), A. Cassoth (Malmedy), C. Meessen (Sart), F. Temsamani (Aubel), R. Denis (Malmedy), J. Bong (FC Eupen), C. Brissinck (Stavelot)

4 points: D. Meunier (Hombourg), O. Meyers (Aubel), M. Lukoki (Stavelot), A. Domken (Ster-Francorchamps), Y. Tamma (Hombourg), J. Thys (Stavelot)

3 points: A. Pelzer (FC Eupen), J. Colin (Sart), J. Troch (Stavelot), D. Rauw (Malmedy), J. Grosjean (Sart), A. Kalac (Stavelot), R. Schins (FC Eupen), T. Léonard (Sart), F. Colin (Stavelot), G. Jakic (Sart), L. Lekeu (Stavelot), J-S. Dohogne (Sart), A. Baltus (Hombourg)

2 points: A. Dufour (Sart), H. Simon (Malmedy), X. Stassen (Hombourg), G. Spéder (Sart), T. Thelen (Ster-Francorchamps), F. Ernst (Aubel), L. Heindrichs (Sart), F. Karatas (Ster-Francorchamps), B. Errens (Malmedy), T. Denoël (Hombourg), L. Le Bohec (Malmedy), Q. Balhan (Sart), X. Stassen (Hombourg)

Buteurs

6 buts: A. Crosset (Malmedy), M. Julin (Geer), J. Bong (FC Eupen)

5 buts: A. Domken (Ster-Francorchamps), D. Lambrecth (Flémalle), M. Sow (Ster-Francorchamps), T. Turco (Beaufays), A. Krafft (FC Eupen)

4 buts: B. Scopel (Flémalle), T. Beaupain (Fize), M. El Farsi (Tilff), I. El Ghoulbzouri (Tilff)

3 buts: S. Jamart (Hannut), T. Bauwens (Hombourg), D. Velegan (Geer), D. Rauw (Malmedy), A. Latifou (Flémalle)

2 buts: J. Troch (Stavelot), M. Schwontzen (Malmedy), R. Cavallaro (Trooz), L. Charlier (Hannut), M. Wets (Hombourg), D. Beltrame (UCE Liège), T. Thelen (Ster-Francorchamps), G. Pasteels (Geer), O. Keller (Sart), L. Habrand (Melen), T. Louis (Hannut), K. Crisigiovanni (Aubel), F. Temsamani (Aubel), C. Meessen (Sart), A. Daenen (Beaufays), L. Choupo (Tilff)

Provinciale 2B

Les points du week-end

Aubel B: Dumont 3, Diaferia 2, aucun.

Battice: Janssen 3, Winandts 2, S. Smets 1.

Herve: Closset 3, Ceccano 2, Verhust 1.

La Calamine B: Degueldre 3, Lo Presti 2, Aslan 1.

Espoir Minerois: Schurgers 3, Van Melsen 2, J. Thomsin 1.

Olne: D. De Zorzi 3, Fiore 2, Legros 1.

Trois Frontières: Larue 3, Sangiovanni 2, Salimou 1.

Welkenraedt: Jacinto 3, Duveau 2, Charlier 1.

Classement

11 points: Van Melsen (Espoir Minerois).

9 points: Winandts (Battice).

8 points: Carlier (Welkenraedt), Degueldre (La Calamine B), Frugaborsi (La Calamine B), Ramirez (Battice).

7 points: Ceccano (Herve), Diaferia (Aubel B).

5 points: Ballois (Espoir Minerois), Closset (Herve), D. De Zorzi (Olne), Gerits (La Calamine B), Hungs (Herve).

5 points: Bonaventure (Olne), Douhard (Herve), Janssen (Battice), Lo Presti (La Calamine B), Masset (Trois-Frontières), Noens (Trois Frontières), Piparo (Trois Frontières), Renardy (Trois Frontières).

4 points: Legros (Olne), Noël (Olne), Quodbach (Welkenraedt), Rexhepi (Battice).

3 points: Amory (Herve), Bemelmans (Espoir Minerois), Charlier (Welkenraedt), Colling (Espoir Minerois), Corman (Welkenraedt), Debante (Espoir Minerois), Dumont (Aubel B), Duthoo (Aubel B), Finck (Aubel B), Jacinto (Welkenraedt), Krauth (Trois Frontières), Larue (Trois-Frontières), Launoy (Welkenraedt), Lenaerts (Aubel B), Lentz (Olne), Limbourg (Herve), Reale (Espoir Minerois), Schurgers (Espoir Minerois), Simonis (Olne), D. Smet (Battice), Spits (Aubel B), Tecqmenne (Olne), Tossings (Welkenraedt).

2 points: Blezer (La Calamine B), Bonaventure (Herve), Burguet (Trois Frontières), Carlier (Welkenraedt), Ciammaglichella (Battice), Cornet (Trois Frontières), Denis (Aubel B), Duthoo (La Calamine B), Duveau (Welkenraedt), Fiore (Olne), Kabangu (Battice), Kever (La Calamine B), Labyad (Battice), Lennertz (Aubel B), Lennertz (Welkenraedt), Sangiovanni (Trois Frontières), Scherpereel (Welkenraedt), Schmitz (Aubel B), Tricha (Aubel B), Verhulst (Herve).

Provinciale 2C

Les points du week-end

Amblève: Heukemes 3, Hilgers 2, Willems 1.

Andrimont: Mohamud 3, Franssen 2, Azzouzi 1.

Butgenbach: Heinen 3, T. Jost 2, Laschet 1.

Emmels: Ndond Zame 3, R. Farssi 2, Heinen 1.

Franchimont: R. Vicqueray 3, Kivanda 2, Vitrier 1.

Heusy: R. Lejeune 3, Vandermeulen 2, Fagnan 1.

Honsfeld: Kaulmann 3, A. Henkes 2, Bormann 1.

Lamb.-Rechain: G. Crits 3, J. Pfaff 2, Mejdoubi 1.

Recht: Lejeune 3, Magney 2, Bastin 1.

Rocherath: aucun.

Stade Verviétois B: O. Camara 3, Mo. Camara 2, Sy 1.

Trois-Ponts: Denis 3, Geron 2, Jacob 1.

Weywertz: Benker 3, Heinen 2, Gagban 1.

Classement

13 points: Bertrand (T-Ponts).

11 points: Dumont (Rechain-Lamb.), Lejeune (Recht).

10 points: Ekissi (Amblève), R. Lejeune (Heusy).

9 points: Jacob (T-Ponts).

8 points: A. Henkes (Honsfeld), Kaulmann (Honsfeld), Njikam Nsangou (Rechain-Lamb.), Heindrichs (Recht).

7 points: T. Jost (Butgenbach), R. Vicqueray (Franchimont), Benaets (Heusy), Mo. Camara (St. Verviétois), Mamoudou (St. Verviétois), Bungart (Weywertz).

6 points: Bragard (Andrimont), Theisen (Butgenbach), R. Farssi (Emmels), Roemans (Emmels), Henrion (Franchimont), Kivanda (Franchimont), Van Acker (Heusy), Ben Sellam (Honsfeld), O. Camara (St. Verviétois), Denis (T-Ponts).

5 points: Mohamud (Andrimont), Heinen (Butgenbach), Maquinay (Franchimont), Zinoune (Honsfeld), Bastin (Recht), Magney (Recht), J. Ganser (Rocherath), Ma. Camara (St. Verviétois), Max.Heinen (Weywertz).

Buteurs

9 buts: R. Lejeune (Heusy)

6 buts: G. Crits (Rechain-Lamb.), Hanf (Weywertz).

5 buts: Aksu (Emmels), Maquinay (Franchimont), Mo. Camara (St. Verviétois), Max.Heinen (Weywertz).

4 buts: Gallina (Ferrières), Ben Sellam (Honsfeld), Bongard (Rocherath).

3 buts: R. Farssi (Emmels), Benaets (Heusy), Zinoune (Honsfeld), Geelen (Recht), Heindrichs (Recht), Nito (Recht), Elsen (Weywertz), Clemens (Xhoris), R. Lognoul (Xhoris).

2 buts: Ekissi (Amblève), Heukemes (Amblève), Lemaire (Amblève), Duran (Andrimont), Kambembo (Andrimont), Farssi (Emmels), Bouchibti (Ferrières), Sarr (Ferrières), Soumahoro (Ferrières), Chauveheid (Heusy), Lanckohr (Honsfeld), Fyon (Rechain-Lamb.), Lejeune (Recht), Ngieme Nganampwa (Sprimont B), Bamona Lubelu (St. Verviétois), Hashimi (St. Verviétois), Bungart (Weywertz), Crasset (Weywertz), Gennen (Weywertz), Carvalho (Xhoris), T. Lognoul (Xhoris), Vieira (Xhoris).

Provinciale 3D

Les points du week-end

Bullange: Heinrichs 3, Lemaire 2, Kolek 1.

Elsaute B: Daukandt 3, Loly 2, Génis 1.

Elsenborn: Bruels 3, Gengler 2, Wattler 1.

FC Eupen B: Müller 3, Nzuzi 2, Bonni 1.

Goé: aucun.

Hautes Fagnes: D. Pirotte 3, Zanzen 2, Henon 1.

Hombourg B: Lardinois 3, Frisée 2, Forthomme 1.

Jalhay: Dessaucy 3, G. Pottier 2, Archambeau 1.

Lontzen: Kicken 3, Hannotte 2, Brüll 1.

Oudler: Kockelmann 3, Michaeli 2, Backes 1.

Saint-Vith: Urfels 3, Raxhon 2, Frère 1.

Sart B: Haugustaine 3, Detry 2, Méant 1.

Spa: T. Busch 3, Emonts-Botz 2, Sondron 1.

Waimes-Faymonville: Giet 3, T. Van de Sande 2, Doucene 1.

Walhorn: Musovic 3, Kessler 2, Kriescher 1.

Xhoffraix: Lo. Giet 3, Courtois 2, Pierry 1.

Classement

11 points: Y. Heinen (Elsenborn), Raxhon (Saint-Vith).

10 points: Lemaire (Bullange).

9 points: Nzuzi (FC Eupen B), T. Mackels (Elsenborn), Dessaucy (Jalhay).

8 points: Pint (Oudler), Marino (Spa), Monie (Waimes-Faymonville).

7 points: Meyer (Oudler), Urfels (Saint-Vith), Mollers (Waimes-Faymonville), Aussems et Kessler (Walhorn), Drouguet (Xhoffraix).

6 points: D’Acquisto (Elsaute B), Bruels (Elsenborn), Weinberg (FC Eupen B), Nizet et D. Pirotte (Hautes Fagnes), Kockelmann (Oudler), A. Bruyère (Sart B), Vanaschen (Walhorn).

5 points: M. Mollers (Bullange), Defawes (Elsautes B), Bonni et M. Kauth (FC Eupen B), Zanzen (Hautes Fagnes), Janssen et M. Schyns (Goé), T. Sutera (Jalhay), Antonio et Paasch (Lontzen), Detry (Sart B), T. Van de Sande (Waimes-Fraymonville), Courtois et Lo. Giet (Xhoffraix).

4 points: Heinrichs (Bullange), Breuer et Fryns (Elsaute B), Petit (FC Eupen B), Archambeau (Jalhay), T. Strumphler (Lontzen), Michaeli (Oudler), Rogister (Saint-Vith), Pirnay (Sart B), T. Busch et Sedici (Spa), Giet (Waimes-Faymonville), Musovic et Willems (Walhorn), J. Bodarwé (Xhoffraix).

Buteurs

8 buts: Rogister (Saint-Vith).

6 buts: P. Renkens (Hombourg B).

5 buts: Nzuzi (FC Eupen B), T. Van de Sande (Waimes-Faymonville), Kessler (Walhorn).

4 buts: Di Nicola et Lejeune (Elsaute B), Doucene (Waimes-Faymonville), Musovic (Walhorn), Martin (Xhoffraix).

3 buts: Crahay, Kolek et Roeder (Bullange), Bruels, Y. Heinen et Scholl (Elsenborn), Coumont, Michaeli et Pint (Oudler), Haugustaine (Sart B), Parotte (Spa), Giet (Waimes-Faymonville), Aussems (Walhorn), Van Swieten (Xhoffraix).

2 buts: Maréchal, Michel et Wirtzfeld (Elsaute B), Kistemann et Wattler (Elsenborn), Loozen (Goé), H. Theysgens (Hautes Fagnes), Dessaucy et Mertens (Jalhay), T. Strumphler (Lontzen), Kockelmann, Meyer et Sarlette (Oudler), Frère, Hansen et Micco (Saint-Vith), M. Bruyère (Sart B), Duckers (Spa), Mollers (Waimes-Faymonville), Asanaj, Laschet et Willems (Walhorn), Drouguet et Lo. Giet (Xhoffraix).

Provinciale 4F

Les points du week-end

Battice B: N. Schoonbroodt 3, Rasquinet 2, Vanderstraeten 1.

Bolland B : T. Lousberg 3, G. Fohn 2, M. Lhoest 1.

Charneux: Charbon 3,De Hey 2, Houben 1

Cornesse B : K. Stalmans 3, J. Sintzen 2, M. Lenz 1.

Herve B : Morray 3, Dethier 2, Bressani 1.

Olne B: Cheriet 3, Frisée 2, Halkin 1.

Soiron : M. Echchekhar 3, V. Vicqueray 2, D. Piedboeuf 1.

Trois-Frontières B: Naftaniel 3, Quqalla 2, Delnoy 1.

Welkenraedt B: Meessen 3, Close 2, Pelzer 1.

Classement

13 points : F. Houyon (Entente Pepine B),

9 points: S. Charbon (Charneux),

8 points: L. Schoonbroodt (Battice B), Y. Gretry (Olne B), T. Bouhy (Soiron),

7 points : V. Naftaniel (Trois-Frontières B),

6 points : B. Donnay (Cornesse B), M. Vervier (Herve B), N. Delnoy (Trois-Frontières B),

5 points: L. Vanderstraeten (Battice B), Fortemps (Battice B), T. Collin (Bolland B), U. Royen (Charneux), A. Theodosiadis (Entente Pepine B), Ch. Delville (Soiron), T. Sistermann (Trois-Frontières B), R. Schmuck (Welkenraedt B), M. Petit (Welkenraedt B),

4 points : M. Lhoest (Bolland B),Th. Lousberg (Bolland B), J. Simonis (Charneux), N. Blanchy (Herve B), T. Bertrand (Herve B), M. Mouchamps (Entente Pepine B),

3 points: M. Schoonbroodt (Battice B), R. Charlier (Battice B), N. Charlier (Battice B), G. Fohn (Bolland B), M. Eelen (Bolland B), J. Roufart (Bolland B), J. Sintzen (Cornesse B), K. Stalmans (Cornesse B), T. Deflandre (Cornesse B), S. Deflandre (Cornesse B), Müllender (Charneux), Scheffer (Charneux), S. Houben (Charneux), M. Henon (Entente Pepine B), A. Corman (Entente Pepine B), T. Dethier (Herve B), V. Moray (Herve B), B. Jacquet (Herve B), N. Claessens (Herve B), P. Dias Gonçalves (Olne B), J. Jamin (Olne B), T. Fiore (Olne B), I. Cheriet (Olne B), M. Echchekhar (Soiron), W. Anton (Soiron), X. Quickels (Soiron), D. Salimou (Trois-Frontières B), J. Rompen (Welkenraedt B), Schreurs (Welkenraedt B), T. Genis (Welkenraedt B), C. Meessen (Welkenraedt B),

2 points: L. Rasquinet (Battice B), G. Fossion (Battice B), R. Haas (Battice B), S. Charlier (Bolland B), S. Habrant (Bolland B), B. Hahn (Bolland B), H. Thissen (Cornesse B), K. Rens (Cornesse B), L. Dupont (Cornesse B), R. Eroufosse (Cornesse B), F. Palotai (Cornesse B), T. De Hey (Charneux), A. Servais (Herve B), J. Bourdon (Herve B), A. Lonneux (Herve B), G. Huysmans (Olne B), M. Volders (Olne B), T. Frisee (Olne B), G. Franchimont (Olne B), R. Thonon (Olne B), D. Rosciglione (Entente Pepine B), L. Ehlen (Entente Pepine B), I. Onder (Soiron), V. Vicqueray (Soiron), P. Gouem (Trois-Frontières B), B. Qyqalla (Trois-Frontières B), T. Cremer (Trois-Frontières B), N. Antoine (Welkenraedt B), T. Halibaev (Welkenraedt B), Robert (Welkenraedt B), C. Georgin (Welkenraedt B), G. Close (Welkenraedt B).

Provinciale 4G

Les points du week-end

Amblève B: J. Thome 3, M. Genten 2, M. Adams 1

Baelen: aucun.

Bellevaux: J. Picquereau 3, P. Jacquemin 2, Adrien Bruyère 1

Charneux B: R. Halleux 3, G. Hendrix 2, R. De Beni 1

Heusy B: M. Schoallaert 3, A. Lolos 2, E. Piret 1

Honsfeld B: J. Schroeder 3, N. Fickers 2, G. Perreira 1

Jalhay B : S. Rochmans 3, S. Becker 2, O. Fourez 1

Malmedy B: M. Blaise 3, M. Antonello 2, T. Heindrichs 1

Spa B: M. Vandenbemden 3, R. Leroy 2, M. Lecluse 1

Stavelot B: M. Gillet 3, A. Bonjean 2, J. Dumont 1

Stembert: M. Kalil 3, A. Ouali 2, A. Celen 1

Ster-Francorchamps B : R. Campeone 3, A. Schulz 2, C. Gillet 1

SRU Verviers: M. Samantar 3, Z. Akdim 2, A. Piron 1

Union Limbourg: D. Sabella 3, L. Fassin 2, P. Leso 1

Waimes-Faymonville B: aucun.

Classement

13 points: J. Schröder (Honsfeld B)

10 points: A. Bucak (Malmedy B), S. Rochmans (Jalhay B),

9 points: B. Laurent (Entente Stembertoise), R. Kamasa (Entente Stembertoise), A. Colienne (Waimes-Faymonville B)

8 points: D. Kaiser (Jalhay B), O. Van Deyck (Baelen), M. Genten (Amblève B), R. Halleux (Charneux B), M. Vandenbenden (Spa B),

7 points: J. Picquereau (Bellevaux), A. Schulz (Ster-Francorchamps B), C. GIllet (Ster-Francorchamps B), L. Fassin (Union Limbourg),

6 points: J. Fors (Charneux B), T. Geron (Spa B). Y. Dederichs (Honsfeld B), A. David (Ster-Francorchamps B), B.Sabella (union Limbourg), P. Leso (Union limbourg),

5 points: R. Dethier (Malmedy B), J. Teheux (Bellevaux), Q. Bogard (Spa B), Y. Kopp ( Malemedy B), T. Valle Prado (Baelen), R. Sieberath (Waimes-Faymonville B), J. Thome (Amblève B), P. Jacquemin (Bellevaux), M. Schollaert (Heusy B),, M. Blaise (Malmedy B), R. Leroy (Spa B), J. Dumont (Stavelot B), Z. Akdim (SRU Verviers), A. Celen (Entente Stembertoise),

4 points: S. Lejeune (Malmedy B), A. Brühl (Waimes-Faymonville B), A. Hupperets (Jalhay B), A. Massat (Waimes-Faymonville B), S. Lambertz (Amblève B), S. Namotte (Bellevaux), O. Kivrak (Bellevaux), P. Kosters (Heusy B), C. Even (Amblève B), V. Platiau (Stavelot B), El Hadj Diop (Heusy B), J. Nols (Heusy B), J. Pirnay (Union Limbourg), J. Dupret (Union Limbourg), N. Fickers (Honsfeld B), A. Bonjean (Stavelot B), R. Campeone (Ster-Francorchamps B).

Buteurs

8 buts: Grégoire Thomas (Heusy B),

6 buts: Lucas Fassin (Union Limbourg),

5 buts : Joscha Schröder (Honsfeld B), Maxime Blaise (Malmundaria B), Sébastien Rochemans (Jalhay B),

4 buts : Tom Bultot (Ster-Francorchamps B), Sébastien Rome (Waimes-Faymonville B), Wilfried Brica (Baelen), Theo Heindrichs (Malmundaria B), Orhan Kivrak (Bellevaux-Ligneuville), Loïc Gilman (Ster-Francorchamps B),

3 buts : Mickael Lemaire (Amblève B), Robin Dethier (Malmundaria B), Jérôme Dumont (Stavelot B), Johnny Varela (SRU Verviers), Mateo Schollaert (Heusy B), Cédric Even (Amblève B).