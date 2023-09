À Jalhay B, Sébastien Rochmans préférerait "marquer des buts pour la P3"

Auteur de deux buts et un assist, il a offert, individuellement (ou presque), la victoire à Jalhay B ce dimanche. "C’est dans la lignée de toutes mes prestations. J’ai de bonnes statistiques, j’essaie de marquer le plus possible et de m’améliorer. Je suis un élément clé en attaque", déclare le meilleur buteur jalhaytois qui n’a pas hésité à prendre ses responsabilités en tirant le penalty à 0-1. "Je ne devais pas le tirer, au départ. Il y a deux semaines à Stembert, mon équipier Benjamin Hallot m’a proposé de tirer son penalty et je l’ai marqué avec sang-froid. Ici, j’avais envie de montrer aux adversaires que je pouvais répondre sur le terrain", raconte-t-il.

"Si j’avais eu cette deuxième carte jaune, nous n’aurions pas gagné"

L’attaquant de 17 ans n’a pas vécu un match paisible. Jauni rapidement au cours du match, il a dû se canaliser pour ne pas surenchérir à l’arrogance de l’adversaire. Une tâche compliquée pour lui. "J’ai toujours eu des difficultés à me canaliser. Mais ici, mon coach (NDLR: Serge Rouwette) m’apprend à me calmer et c’est important. Si j’avais eu cette deuxième carte jaune, nous n’aurions pas gagné", confie-t-il.

Avec de telles prestations à son âge, Sébastien Rochmans espère avoir tapé dans l’œil de Raphaël Sutera et de sa P3. "On a tous envie d’intégrer la P3 un jour. Ça fait longtemps que je suis dans le club et c’est l’objectif. Je préférerais marquer des buts pour la P3 plutôt que pour la P4", sourit-il avec ambition.