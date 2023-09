Raeren-Eynatten a "cochonné" sa première mi-temps à Habay

Les Rouges auraient pu laisser filer les trois points si le joker visiteur Ngiambila, auteur d’une bonne montée au jeu après la pause, n’avait manqué une occasion cinq étoiles sur un service de l’omniprésent Pousset, techniquement au-dessus de la mêlée dans ce débat. Sur la réplique ou presque, François Reyter, monté en ligne comme sur chaque coup de pied arrêté, a, pour la énième fois, fait apprécier son jeu de tête et son opportunisme pour prolonger victorieusement un ballon distillé par la patte gauche de Lamotte.

"Ce match me fait penser à celui de la saison passée, qu’on perd 1-2 chez nous, dans les arrêts de jeu aussi. Maintenant, si c’est pour un même classement au bout de la saison, je signe à deux mains", rigole Éric Vandebon, T1 de Raeren-Eynatten. "On a cochonné notre première période, il n’y avait qu’une équipe sur la pelouse. Dans l’impact, les courses, nous n’étions pas présents. Au repos, j’ai dit aux gars qu’il fallait plus d’envie et d’agressivité pour rester dans le match. Mes réservistes sont bien entrés, comme lors des rencontres précédentes, si ce n’est que cette fois, le résultat est négatif."

Habay-La-Neuve 2 – Raeren-Eynatten 1

Arbitre: Th. Patris.

Cartes jaunes: Bartholomé, Vialette, Poncelet ; Bonnechère, Thonus, Bamba, Lo Presti.

Carte rouge: Constant (94e).

Buts: Moutschen (28e, 1-0), Stoffels (65e, 1-1), Reyter (93e, 2-1).

HABAY: Bartholomé ; Vialette, Reyter, Duracak (69’, Brevers) ; Poncelet, Lamotte, Déom (81’, Poncin), Moutschen ; Copette (71’, Monaville), Molinari, Léonard (87’, Léonard).

RAEREN: Goffin ; Bonnechère, Stoffels, Di Nicola, Thonus ; Bissen, Klauser, Pousset (58’, Lo Presti) ; La Delfa (46’, Ngiambila), Laschet (81’, Constant), Bamba (58’, Gaillard).