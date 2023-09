Premier but eupenois pour Alfred Finnbogason... en venant du banc: "Non, je n’étais pas blessé ou diminué"

À 34 ans, celui qui était déjà passé par la Belgique (avec Lokeren, saison 2011-2012) a découvert un stade du Kehrweg plein pour la première fois.

"On peut jouer ensemble avec Nuhu et Charles-Cook, oui"

"Ce serait super que ce soit rempli ainsi à chaque fois. Ici, on aurait voulu permettre à nos fans d’avoir quelque chose à fêter. Et je crois qu’on aurait pu prendre un point face à ce Standard-là. Mais le 0-2 nous a fait mal et on a dû prendre des risques pour essayer de revenir au score. C’est de là que tombe le 3e but adverse. On revient à 1-3, mais le Standard a chaque fois eu 2 buts d’écart. De quoi contrôler le match. À 1-2 ou 2-3, on aurait eu une fin de match palpitante car les 20 dernières minutes étaient pour nous. Mais ce pressing-là, on doit l’appliquer plus tôt pour augmenter nos chances de bon résultat. Peut-être même prendre un peu plus de risque, plus tôt !"

Déçu mais buteur, l’ex-joueur du club allemand d’Augsbourg relativisait. "On peut toujours retirer du positif. Marquer, c’est bien, mais j’aurais voulu en mettre d’autres et créer plus d’occasions" dixit le n°27, qui s’est retrouvé pour la toute première fois au sein d’un triangle offensif aux côtés de Nuhu et Charles-Cook.

"Je pense qu’on peut clairement jouer ensemble, oui. D’autant que nous sommes des joueurs flexibles. Après, tout est une question d’équilibre et aussi d’adaptation, en fonction de l’adversaire" ponctue Alfred Finnbogason, qui a quitté le football danois et Lyngby pour déposer ses valises à l’AS en fin de mercato. L’Alliance qui, ne l’oublions pas, doit avant tout assurer son maintien en D1A. "Dimanche, on ira à Gand. On sait qu’on va jouer pas mal d’équipes du top. La Gantoise a de la qualité mais si on se montre plus réguliers pendant 90 minutes, tout est envisageable…"