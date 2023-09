Buts: J. Dumont (1-0, 14e), Varela (1-1, 41e), Yûrük (2-1, 43e).

La SRU Verviers avait enfin son noyau complet ce dimanche. "On a fait un super match mais nous ne sommes pas récompensés. On se crée 3-4 occasions qu’on ne concrétise pas. Le nul aurait été plus mérité", résume Marc Ansion, le coach des Skillmen. "On s’en tire bien", souffle Florian Dalleur. "La SRU va poser des soucis avec son équipe complète."

Spa B 0 – Bellevaux 7

Buts: Kivrak (0-1, 10e), Adam (0-2, 31e), Demirkazan (0-3, 43e), Demirkazan (0-4, 60e), Vandenbenden (0-5, 68e), Kivrak (0-6, 72e), Blaise (0-7, 78e)

Spa était trop faible pour lutter contre Bellevaux. "Ils étaient bien plus forts. Ils veulent monter et ça se voit. Le score est logique, surtout que nous avions deux suspendus", relate le tacticien spadois, Olivier Gillis. "On marque rapidement et puis le plus dur est fait. On a surtout profité du match pour mettre au point le jeu court", confie le T2 bellevautois, André Carabin.

Malmedy B 5 – Honsfeld B 0

Buts: Akar (1-0, 17e), Blaise (2-0, 38e), heindrichs (3-0, 70e) Heindrichs (4-0, 77e), Blaise (5-0, 89e).

Exclusion à Honsfeld: Bordarwé (T1).

Malmedy continue son parcours sans accros. "Une prestation mature de notre part. On a pu développer notre jeu haut et on a déroulé en deuxième mi-temps", relate Christian Spits, le T1 malmédien. "On aurait pu mener 1-2 à la mi-temps. En seconde mi-temps, Malmedy était plus fort et leur victoire est logique mais le score est forcé", analyse Jérémy Bodarwé exclu après 20 minutes pour rouspétance.

Union Limbourg 1 – Ster-Francorchamps B 3

Buts: Gilman (1-0, 25e), Campeone (2-0, 43e), Wangermez (3-0, 55e), Fassin (1-3, 73e).

L’Union Limbourg concède sa deuxième défaite. "Ster a pris le dessus avec une belle équipe. Mes joueurs ont ramassé en première mi-temps. J’ai fait des ajustements tactiques à la mi-temps. C’était mieux en deuxième mais pas suffisant pour l’emporter", rapporte Cédric Flon. "Notre victoire est méritée", annonce le coach sterlain Maxime Brant. "On a pris le match en main rapidement. C’est une belle réaction par rapport au début de saison moyen qu’on réalise", déclare Maxime Brant.

Heusy B 8 – Charneux B 1

Buts: El Hadj, Schollaert, Schollaert, Thomas (1-0, 15e), Lolos (2-0, 25e), Thomas (3-0, 30e), Schollaert (4-0, 50e), Delvaux (4-1, 53e), Charlier (Csc, 5-1, 55e), Schollaert (6-1, 60e), Nols (7-1, 70e), El Hadj (8-1, 80e)

Heusy B s’est facilement imposé face à Charneux B ce dimanche. "On a réalisé un match sérieux. On a rapidement déroulé. C’était 3-0 après 30 minutes. Ils n’étaient que onze et ils ont craqué physiquement", explique Johan Talmas, le coach heusytois. Cédric Heusschen était fataliste. "Comme chaque semaine, j’avais beaucoup d’absents. Il n’y a pas eu de match."

Stembert 2 – Amblève B 1

Buts: Kalil (1-0, 70e), Even (1-1, 74e), Badr (2-1, 80e)

Exclusion à Amblève B: Juffern (2 jaunes).

Stembert signe sa première victoire de la saison face à Amblève B. "C’est dans la continuité de ce qu’il se passe depuis deux semaines. Stembert montre plus d’envie. Les matchs sont plus consistants. C’est une belle victoire collective", souligne Xavier Bouche, le T2 stembertois. "Le score ne reflète pas le match. Ça aurait pu être 0-2 à la mi-temps mais on ne concrétise pas. On aurait dû accrocher le match nul au minimum", regrette le coach des Germanophones, Werner Zeimers.