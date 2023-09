Welkenraedt B 2 – Charneux 1

Buts: Pelzer (1-0, 25e), Peerboom (1-1, 70e), Pelzer (2-1, 82e)

"Je suis très content", lâche le mentor welkenraedtois Thibaud Lahaye. "La mentalité était excellente et les gars se sont battus les uns pour les autres. Je tiens à souligner l’excellente prestation du tout jeune Clément Meessen (17 ans). Il a parfaitement suppléé Robin Eus sen suspendu ce dimanche."

"C’est notre deuxième défaite d’affilée", regrette son homologue Alexandre Lorquet. "Pourtant, l’adversaire ne nous était pas supérieur."Si, à la pause, le résultat est de 1-3, il n’y a pas grand-chose à dire. Puis, alors qu’on remonte bien sur le terrain, il y a cette carte rouge qui nous oblige à courir à dix après le score."

Herve B 3 – Entente Pepine B 2

Buts: NC (0-1, 1e, 0-2, 4e), Bressani (1-2, 50e, 2-2, 65e), Lemaire (3-2, 80e).

"On est pris à froid encore une fois. Mes joueurs pensent toujours qu’en jouant qu’une mi-temps, cela passera toujours. Pourtant, je sais que cela ne passera plus un moment donné", prévient le mentor des Fromagers Nicolas Wuidart.

Battice B 3 – Olne B 2

Buts: Vanderstraeten (1-0, 30e ; Lejeune (2-0, 39e), Halkin (2-1, 47e), Cheriet (2-2, 85e), R. Haas (3-2, 89e).

"On a vraiment dominé la première période. Malheureusement, après la pause, mes joueurs sont restés aux vestiaires. On peut s’estimer heureux avec la victoire", avoue le tacticien batticien Clément Weber.

En face, le sentiment est partagé pour le coach olnois Vincent Peduzy . "Une mi-temps pour chacun. Le partage aurait été plus logique. Je suis frustré du résultat, mais content de la manière."

Soiron 4 – Barchon 1

Buts: Bouhy (1-0, 4e), Echchekhar sur pen. (2-0, 29e), Tshite (3-0, 65e), N. Delville (4-0, 85e), Fellmann (4-1, 90e)

Carte rouge à Barchon: Danvoie (88e, 2 j.)

Solide leader de la série, Soiron a enchaîné par un 5e succès en autant de matchs. "Contre une équipe un peu dépassée et qui n’a pas vraiment cherché à jouer foot, on a su imposer notre jeu" pointe le coach Christophe Romain.

Cornesse B 3 – Bolland B 6

Buts: Thissen csc (0-1, 2e), Deflandre (1-1, 9e), Kevelaer (1-2, 23e), Stalmans sur pen. (2-2, 32e), Eelen (2-3, 38e), Dupont csc (2-4, 51e), Lhoest (2-5, 58e), Stalmans sur pen. (3-5, 76e), Lhoest (3-6, 85e)

C’est sur un score de tennis que Bolland B s’est imposé sur le terrain de Cornesse B. "Mes gars ont fait le boulot et c’est amplement mérité au vu de l’ensemble de la partie" souligne le T1 bollandois Alex Simon. "Trop d’erreurs défensives et de manquements pour espérer mieux" ajoute son homologue cornésien Thomas Wydooghe.

Trois-Frontières B 3 – Melen B 1

Buts: Couvreur (1-0, 6e), Reinertz (2-0, 16e), Rasi (2-1, 39), Delnoy (3-1, 75e)

"Par rapport au dernier match, on se devait de réagir", glisse le coach frontalier Diamant Halili. "Les retours dans l’équipe ont fait du bien et on a retrouvé notre football habituel. Avec quatre victoires pour une seule défaite, le bilan actuel est très bon."

Provinciale 4C

Remouchamps 2 - Franchimont B 2

Buts : El Kalloubi (0-1, 41e), Smets (0-2, 48e), Giglia sur pen. (1-2, 65e), Siebens (2-2, 77e)

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Franchimont B qui a une nouvelle fois mené avant de se faire rejoindre en fin de match. "Je ne m’explique pas ce qui nous arrive" pointe le coach Geoffrey Marette. "On manque clairement de calme et de métier dans les moments chauds."

Chevron était "bye".