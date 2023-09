Buts: Kockelmann (1-0, 11e), Nizet (1-1, 25e), Michaeli (2-1, 26e), Zanzen (2-2, 79e).

"Deux mi-temps différentes, on devait tuer le match en première", dixit Manuel Mutsch, le tacticien d’Oudler. "On n’arrive pas à marquer nos occasions et on prend un goal stupide avec le 2-2. Le point est logique face à une bonne équipe." Dans le camp d’en face, Grégory Hendrick pensait la même chose. "Mon gardien sort 3-4 ballons chauds, on a bien relevé la tête après la pause. J’ai été impressionné par leur pressing du premier acte mais ils étaient cuits par après. On touche le poteau à la 90e mais pour le même prix on prend le 3-2 sur le contre."

FC Eupen B 3 – Xhoffraix 4

Buts: Nzuzi (1-0, 21e et 2-0, 35e), Lo. Giet (2-1, 43e), Müller csc (2-2, 50e), Martin (2-3, 68e), M.Bernard (2-4, 80e), Müller (3-4, 84e).

"On a été malmené, heureusement que nous réduisons la marque avant la mi-temps et le 2-2 juste après", note Marcin Gdowski, le mentor xhoffurlain. "Comme toujours, on a joué une mi-temps, cela va finir par craquer. Après, je ne fais pas la fine bouche après un 18/18. Etonnant que FC Eupen B n’ait qu’une unité."

"On méritait un point, on a fait un très gros match", indique le coach Bibuljica. "Nous sommes encore juste un peu naïfs sur les goals encaissés, dommage que Nzuzi ne fait pas 3-0."

Walhorn 2 – Elsaute B 2

Buts: Kessler (1-0, 35e), Loly (1-1, 65e), Musovic sur pen (2-1, 67e), Genis (2-2, 80e).

Carte rouge à Walhorn: Vanaschen (80e, 2 j.)

"C’est toujours compliqué contre Walhorn, cela a été un combat tactique et physique. On a été surpris de les voir évoluer en 4-4-1-1, bloc bas. Ils marquent sur leur seul tir de la première mi-temps, les pires 45 minutes de notre saison. Il n’y en a eu que pour nous après le repos, mais ils marquent sur un penalty cadeau", pense Dejan Botic (Elsaute B). Stefano Francini a, lui, vu "un excellent match de foot, on a eu chaud sur la fin à dix, leurs flancs rapides ont fait mal."

Sart B 4 – Goé 1

Buts: Haugustaine (1-0, 24e et 2-0, 41e), Detry (3-0, 46e), Méant (4-0, 58e), Loozen (4-1, 88e).

"Victoire attendue depuis un bon moment, on était bien concentré d’entrée. Il fallait les trois points sinon on allait se retrouver dernier", insiste Bruno Herman, coach de Sart B. Du côté de Goé, les têtes étaient basses. "On ne mérite rien d’autre", dixit Thierry Polis. "On est bousculé et sans réaction. On manque certes d’un peu de qualité mais il n’y a pas que cela. Vivement que Sellou Ly et Schwartz reviennent."

Waimes-Faymonville 7 – Spa 1

Buts: T.Van De Sande (1-0, 5e et 5-0, 62e), Giet (2-0, 10e et 6-0, 71e), Doucene (3-0, 53e et 4-0, 58e), T.Busch (6-1, 74e), Alcabir (7-1, 85e)

Carte rouge à Spa: E.Busch (59e, 2 j.)

"On avait marqué dix buts jusqu’à présent, en voilà sept d’un coup. On a scoré vite, cela a facilité la tâche, même si on peut en mettre plus", selon Arnaud Barth (Waimes-Faymonville). Du côté spadois, Anthony Busch est tombé "sur la plus forte équipe de la série, meilleure encore que Xhoffraix et Elsaute B."

Elsenborn 2 – Hombourg B 0

Buts: Brüls sur pen (1-0, 24e), Malmendier (2-0, 90e)

Carte rouge à Hombourg B: Doelen (29e, directe)

"On a eu 6-7 occasions mais on a été naïfs. Sans compter que l’arbitre fait retirer le penalty qui avait été arrêté, je suis très déçu", relate Olivier Beckers (Hombourg B). Andy Malmendier reconnaissait "un match pourri de son équipe, on a les trois points et rien d’autre à voir."

Bullange 4 – Saint-Vith 4

Buts: Micco (0-1, 11e), Frère (0-2, 14e et 1-3, 31e), Kolek (1-2, 22e), Röder sur pen. (2-3, 33e), Crahay (3-3, 66e), Rogister (3-4, 75e), Kolek (4-4, 79e).

Le T2 Saint-Vithois Manuel Klauser était "déçu du partage après avoir mené 1-3." En face, Raphael Lognoul a vu "un groupe bien présent, physiquement et dans le jeu. On a la mainmise après le repos. Sur la fin, il y a une opportunité de l’emporter avec Kolek mais on peut aussi encaisser le coup-franc de Rogister."