Buts: Denis (0-1, 2e), Sergi (1-1, 6e), Denis (1-2, 60e), Paulus sur pen. (1-3, 68e)

Troisième victoire d’affilée pour Cornesse, toujours en embuscade dans le top 5. "Soumagne nous a malmenés en première mi-temps mais je savais qu’il ne pourrait pas tenir ce rythme tout le match" explique le T1 Raphaël Van Acker. "Physiquement, nous étions beaucoup plus forts et nous avons méritoirement émergé."

Bolland 2 – Bressoux 0

Buts: Masuy (1-0, 5e ; 2-0 sur pen., 20e)

Bolland aussi se replace dans le haut de tableau avec ce succès. "Le job était fait à la mi-temps. Par la suite, on a plutôt géré" commente le coach Antoine Wilkin.

Ent. Pepine 1 – La Minerie B 2

Buts: Lopez (1-0, 10e), Wadeleux (1-1, 33e ; 1-2 sur pen., 55e)

Carte rouge à l’Entente Pepine: Menten (90e, 2 j.)

Alors qu’ils avaient ouvert la marque pour la première fois cette saison, les Pepins ont laissé passer leur chance. "Après une très bonne entame, on galvaude plusieurs occasions de plier le match" peste l’entraîneur de l’Entente Benoît Legrand. Comme souvent dans ces cas-là, l’adversaire en a profité pour prendre les devants. "On parvient à faire 1-2 puis on n’a plus fait que défendre" confie le mentor minier Thibaut Muylkens, admettant que les Pepins méritaient probablement mieux. "On arrache cette victoire avec un peu de chance. Mon gardien est clairement l’homme du match." Malchance ou pas, il ne sera bientôt plus temps de trainer pour une équipe pepine bloquée à 3 points sur 18.

Vaux-Chaudfontaine 5 - Lambermont-Rechain B 1

Buts: Dreezen (1-0, 14e), Smolders (2-0, 19e), Hoven (3-0, 55e ; 4-0, 60e), Smolders (5-0, 68e), Alvarez (5-1, 88e)

Lambermont-Rechain B non plus n’y arrive pas. "Pourtant, dans le jeu, on a rivalisé" assure le technicien Kevin Cremers. "Mais nos erreurs se payent pour l’instant cash. Que ce soit dans notre rectangle ou dans celui de l’adversaire."