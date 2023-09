Kevin Crisigiovanni se verrait bien réaliser son rêve avec Aubel

Pour rappel, après deux saisons à Ster-Francorchamps, l’ancien Melinois avait décidé de quitter les abords du circuit, malgré une tentative du coach Pascal Collin de le garder.

"Oui, il a essayé. Je ne suis pas parti en mauvais termes, que du contraire. J’étais curieux de découvrir le coach Tony Niro. En plus, Aubel a un projet sur du long terme pour monter en nationale. C’est un peu un rêve pour moi d’évoluer à cet échelon", glisse Kevin Crisigiovanni. Et d’ajouter qu’un autre point a pesé dans la balance.

"J’habite Fléron et les trajets me pesaient un peu. Venir s’entraîner dans le froid était parfois compliqué. Aubel possède de superbes infrastructures et cela m’a convaincu. De plus, j’avais déjà joué à Aubel quand ils étaient en P2. C’était ma première année en équipe première. On est monté en P1, et je suis parti à Melen."

Avant le récent six sur six des Aubelois, le début de saison des Siropiers n’était pas bon, que du contraire. Un départ manqué qui rappelle l’entame de championnat loupée la saison dernière. Difficile à expliquer pour "Crisi" et les siens. "Franchement, on ne comprend pas. Nous sommes bien physiquement. Je pense que l’on a commis trop d’erreurs individuelles qui nous ont coûté des buts." À noter que le nouveau flanc créatif des Verts s’est rapproché d’un autre joueur au sein du vestiaire aubelois. Un élément avec le même style de jeu que lui: Fayçal Temsamani. "On a parlé directement. Je ne le connaissais pas, mais sur et en dehors du terrain, on s’entend à merveille. On a compris aussi que nous, les attaquants, étions les premiers défenseurs !" Tout profit pour une équipe d’Aubel enfin lancée ?