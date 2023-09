Francis Burhenne est décédé: le football régional verviétois perd l'un des siens

L’homme a longtemps été l’un des acteurs de notre football régional, lui qui a transité par de nombreux clubs de l’arrondissement.

Ex-joueur de la SRU Verviers, il a notamment entraîné les jeunes à Pepinster et à l’AS Eupen. Au niveau des équipes premières, on l’a connu à Bolland, Goé, La Reid, Sourbrodt et, au début des années 2010, du côté de Ster-Francorchamps. C’est à Spa (2014-2015) qu’il a mis un terme à son joli parcours dans le monde du football provincial.

Francis Burhenne a longtemps été en contact avec les correspondants de l’Avenir (Le Jour) Verviers, à qui il répondait toujours volontiers. Toujours disponible et sympathique, il n’hésitait pas, non plus, à glisser l’une ou l’autre petite phrase teintée d’humour. "Quoiqu’il arrive, il restera 87 points à prendre samedi soir" souriait-il avant un derby entre Ster-Francorchamps et Stavelot en début de saison. Une façon de relativiser les choses…

À sa famille et ses proches, la rédaction sportive de l’Avenir Verviers présente ses condoléances.

Francis Burhenne repose au Funérarium Cornet-Mockel à Heusy, où les visites ont lieu de 17 à 19 heures ces mardi et mercredi.