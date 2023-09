Franchimont remercie Roger Perez mais maintient toute sa confiance en Patrick Courtois

"Notre début de saison est bien évidemment une déception", avoue le président Philippe Boury. "Même si la manière n’est pas si mauvaise, les résultats ne suivent pas. Pour les expliquer, je vois deux choses: une série qu’on ne maîtrise pas vraiment et le nombre élevé de blessés. Pour ce qui est de notre coach Patrick Courtois, il n’est absolument pas menacé. Il ne faut pas toujours considérer que l’entraîneur est responsable de tout ce qui ne va pas."

Si la confiance semble toujours de mise concernant son mentor, le comité franchimontois a par contre décidé de se séparer de son responsable sportif Roger Perez.

"Les résultats sportifs n’ont absolument pas joué dans notre décision et personne n’a parlé de ça au comité", précise l’homme fort du club. "Bien qu’il abattait un énorme travail, Roger avait un problème réel au niveau de la communication. Celui-ci a fait qu’un paquet de joueurs est parti et qu’il avait la défiance totale du vestiaire. Dans notre décision, ce n’est absolument pas l’homme Roger Perez qui est visé. C’est simplement une politique sportive qui n’est plus en adéquation avec lui. Pour le remplacer, on a mis en place un comité sportif avec deux hommes à sa tête. Pedro Melero s’occupera des P2 et P4, Bertrand Lejeune des autres équipes du club. Ils seront chacun accompagnés de deux membres du comité."

Du côté du désormais ex-responsable sportif de Franchimont, l’annonce a été prise avec beaucoup de calme et sans aucune rancune.

"On n’était plus en phase et notre collaboration s’arrête. Dans la foulée, j’ai également démissionné du comité. Je ne veux absolument pas polémiquer et je laisse Philippe (Boury) communiquer. J’ai passé huit ans dans ce club et je n’en garde que des bons souvenirs. Je reste supporter et même leur premier supporter. Ils n’étaient simplement plus d’accord avec ma façon de travailler", conclut Roger Perez.