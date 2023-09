De retour avec Jalhay, Simon Marques-Robalo s’était blessé "parce que je n’étais pas dans la bonne équipe"

Absent durant plusieurs mois et privé de préparation estivale, l’arrière-central a signé son retour aux affaires il y a peu. Le match de vendredi, contre Lontzen, était son deuxième de la saison. "Je me suis blessé le 12 mai et je suis revenu depuis deux semaines: j’ai quatre entraînements et déjà deux matches dans les jambes. Je voulais reprendre du rythme avec l’équipe B, mais vu la situation et le manque de joueurs, j’ai directement retrouvé la P3."

Citoyen de Jalhay (Charneux), Simon a pu compter sur son kiné d’équipier Thomas Sutera pour traiter son genou gauche. "On a bien travaillé pour me soigner. Mais j’avoue qu’il y a tout de même un peu d’appréhension quand je suis sur le terrain. Mais là, petit à petit, ça devrait aller !" sourit le jeune banquier de 31 ans, ravi de voir ses couleurs enfin décoller grâce à ce court mais précieux succès contre Lontzen (1-0). Reste que les Bleus sont capables de mieux et doivent poursuivre leur opération redressement.

"Profiter de cette victoire pour rebondir"

"On était plein d’espoir en début de saison car on avait signé un mercato idéal pour un groupe comme le nôtre. Puis il y a eu les blessés, l’équipe a d’ailleurs commencé le championnat sans sa charnière centrale habituelle puisque Thomas Fickers souffre d’une blessure au ménisque. Heureusement que Kevin Sabel, qui fêtait ses 38 ans ce vendredi justement, a prolongé pour une année. Toutefois, on a commencé par des résultats plus compliqués et il y a eu une petite cassure mentale. Mais là, on sent qu’on est bien repartis. Cette première victoire peut vraiment faire du bien. Et de mon côté, je suis assez fier car je reste invaincu cette saison après le partage à Elsaute B et ce 1-0 contre Lontzen (rires)"

Jalhay (5 points), qui s’éloigne quelque peu de la zone rouge, tentera d’enchaîner dès ce dimanche 24 septembre en déplacement aux Hautes Fagnes (9 points). "On a un groupe qui se connaît bien et qui veut reproduire les bonnes choses de la saison passée. À part un passage à Ster-Francorchamps, j’ai principalement joué à Jalhay. Je suis ici depuis 10 ans et l’équipe se connaît vraiment bien. Il faudra désormais confirmer ces prochaines semaines" conclut notre interlocuteur.