Cyrian Piette, successeur de Mike Corman à Elsaute? "Je suis encore loin de son niveau, mais…"

Il n’y a eu qu’une seule ombre au tableau lorsqu’Elsaute a été sacré champion de P1 en fin de saison dernière: l’annonce de la fin de carrière de son buteur Mike Corman. Boris Dome et ses dirigeants ont tout tenté pour faire changer d’avis leur attaquant. En vain. Pour cette nouvelle saison, l’Étoile doit donc apprendre à vivre sans celui qui lui a débloqué tant de matchs ces dernières années. "L’ouvre-boîte", comme le surnommait son coach. S’il est un peu tôt pour savoir s’il aura un réel successeur dans ce rôle, un joueur offensif elsautois retient toutefois l’attention en ce début de saison. Et ce n’est pas un transfert puisqu’il s’agit de Cyrian Piette, élément formé au club parti tenter sa chance à 17 ans du côté de Ster-Francorchamps (il y est resté 3 saisons) avant de rentrer au bercail l’an dernier. Auteur d’une saison passée en demi-teinte, l’offensif semble transfiguré en ce début de championnat. "C’est clairement la meilleure entame de saison de ma carrière" dixit l’offensif, après la victoire 6-1 d’Elsaute face à Wanze Bas-Oha ce dimanche. "J’ai été décisif dans plusieurs buts sur les deux derniers matchs et je me sens vraiment bien. Mon problème a toujours été mon mental et j’ai fait un gros travail là-dessus. J’ai vraiment haussé mon niveau et je sens que Boris me fait confiance. J’ai aussi un rôle plus libre qui me plait dans le système qu’on utilise cette année. Puis le jeu de la D3 avec moins de duels et plus de foot me convient beaucoup mieux que celui de la P1."