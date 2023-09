Pas repris lors des deux premiers matches de championnat, le médian de 26 ans vient de faire son apparition sur le banc contre l’Union B, puis contre Tournai ce dimanche. Deux montées à l’heure de jeu qui coïncident, indirectement, à la remontada verviétoise pour empocher trois points chez les Bruxellois puis un contre les Tournaisiens à Bielmont. "Je n’ai pas de pied dans les buts, mais je suis monté au jeu et j’ai respecté ce que le coach demandait. Puis le résultat est positif… Pour les prochaines semaines, j’espère que je pourrai commencer le match. Mais on verra ce que l’entraîneur décidera. Je savais qu’il y avait de la concurrence en venant ici, mais je ne pensais pas ne pas être repris au début. J’étais déçu mais je commence à entrer dans le groupe et on revient au score quand je suis sur le terrain", sourit le joueur, toutefois conscient des soucis actuels en début de match de son équipe. "Cela fait deux fois d’affilée que cela se produit, le coach l’a encore rappelé. Contre Meux le week-end prochain, si on prend à nouveau un 2-0 en début de partie, ce sera compliqué de revenir car c’est une formation qui sait garder un résultat", avance Antoine Deflandre. "Je pense que c’est inconscient, car le groupe est attentif au discours du coach et aussi pendant l’échauffement. Ces soucis de début de match ne s’expliquent pas vraiment. Il faudra peut-être un petit déclic sur le terrain", indique le numéro six verviétois, dont le retour dans la région lui semblait logique. "J’ai déménagé à Warsage et je voulais me rapprocher de chez moi au niveau des déplacements, après avoir joué à Waremme. Quand le coach m’a appelé, mon choix a été vite fait", conclut Antoine Deflandre.