Stavelot a encore distribué des cadeaux

Julien Godard et Stavelot savaient qu’ils se déplaçaient chez "une bête blessée", dixit ce dernier, faisant référence à la gifle reçue par Beaufays à Flémalle (8-1). Et si cela ne s’est pas réellement ressenti sur le terrain, Stavelot revient quand même bredouille de son déplacement. "C’est frustrant car ils n’étaient pas meilleurs que nous mais on leur donne encore des cadeaux. Sur le premier but, c’est une mauvaise relance qui nous coûte cher et sur les deux suivants, c’est à chaque fois des erreurs de positionnement."