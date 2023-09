Sart 1 - UCE Liège 1: "Trop nerveux dans certaines situations" analyse Olivier Laffineur

Vous l’aurez compris: l’UCE Liège avait le monopole du ballon durant le premier acte, s’imposait au milieu de terrain et tentait sa chance à plusieurs reprises via Crespin avec 4 occasions et Beltrame par deux fois aussi. Les visiteurs s’offraient certes des incursions dans les parages du rectangle visité mais étaient aussi brouillons. Il a dès lors fallu une faute de main de Dufour vers la demi-heure pour offrir un coup de réparation aux Liégeois, convertit à contre-pied pour le 0-1 par le buteur maison, Mukania. De l’autre côté, rien de transcendant du côté des Verts.

Olivier Laffineur, le T1 sartois, avait pourtant insisté auprès de ses ouailles sur l’impact physique qu’il allait y avoir. "On s’est fait manger sur la première période, ce n’est pas faute d’avoir prévenu avant la rencontre pourtant. Ils ont mis bien plus d’impact que nous, on n’avait pas assez de répondant dans les duels. J’ai donc tenté de réveiller les troupes au repos."

Après la pause, on assiste à une tout autre physionomie de match. Colin essaie mais voit sa reprise passer à côté, Evrard et Balhan envisagent quant à eux la frappe lointaine, les locaux en veulent plus et sur une phase anecdotique, Meessen qui traînait dans les parages égalise à la 67e. Soutenus en fin de match par la P4, Sart va se procurer la balle de match à la 90e, le centre parfait pour Keller n’est pas touché par celui-ci, qui n’avait qu’à la dévier du front pour la mettre au fond, score final 1-1 partout. "On a vu autre chose par après qui aurait pu nous laisser croire à une première victoire à domicile", continuait le coach Laffineur. "Le nul n’est pas volé, chacun a eu sa mi-temps, même s’ils ont apporté plus de danger que nous. Nous sommes trop nerveux dans certaines situations, ce qui donne par moments un jeu décousu. Après, on remarque bien que l’expérience de Dohogne (de retour) et Balhan dans les deux rectangles fait du bien, on a mieux géré cela, notamment sur leurs phases arrêtées. Malheureusement, avec ce point, on n’avance pas", ponctue l’entraîneur de promus qui demeurent en apprentissage de l’élite provinciale.

Sart 1 – UCE Liège 1

Arbitre: M.Mager.

Cartons jaunes: Evrard, Balhan ; Olivier, Dabeye.

Buts: Mukania Kabobola sur pen. (0-1, 31e), Meessen (1-1, 67e).

SART: Schyns, Grosjean, Jakic, Dohogne, Heindrichs (72e Depresseux (86e Siffert)), Balhan, Evrard, Dufour (79e Sambi Lokonga), Counotte (54e Keller), Meessen Colin.

UCE LIEGE: Perazelli, Olivier, Henquet, Dabeye, Grava (67e Orsini), Cherif, Lamah (71e Jérosme), Tudisco, Beltrame, Crespin, Mukanya Kabobola (61e Garcia-Aparicio).