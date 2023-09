Buts: Mamoudou csc (1-0, 21e), Sy (1-1, 26e), Heinen (2-1, 43e), Camara (2-2, 47e), Hanf (3-2, 75e)

"On a assisté à un très beau match de football, d’un niveau supérieur à la P2", se réjouit le mentor de Weywertz Steve Paquay. "Verviers a une superbe équipe et aurait mérité le partage."

"Pour voir un beau match, il faut deux bonnes équipes et un arbitre à la hauteur, ce qui était le cas aujourd’hui. Dans cette rencontre, on a aussi eu les occasions pour faire la différence", estime le T1 verviétois Gabriel De Luca.

Ferrières 3 – Heusy 2

Buts: Sarr (1-0, 20e), R. Lejeune (1-1, 50e ; 1-2, 55e), Jourdan (2-2, 85e), Bruylandts (3-2, 90e)

Cartes rouges à Heusy: Chauveheid (85e ; directe), Blondiaux (après le match, directe)

"Avant la pause, Ferrières était supérieur dans tous les domaines", analyse le coach heusytois Jessi Dionisio. "De retour des vestiaires, on a su inverser la tendance et le match bascule sur un coup du sort. J’ai apprécié la bonne réaction de l’équipe qui a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec un des gros favoris de la série."

Rocherath 0 – Lamb-Rechain 2

Buts: G. Crits (0-1, 4e ; 0-2, 56e)

"La victoire rechaintoise est logique, ils en voulaient plus que nous", reconnaît Stefan Bongard. "Pour le moment, on est dans une phase où on ne sait développer notre jeu. On va essayer de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas."

"C’est une très belle victoire qui doit un peu faire oublier un début de saison compliqué", se félicite le technicien lambermontois Quentin Slupik. "Mes gars ont pris ce match avec sérieux et fait du très bon boulot. Sur les nonante minutes, Rocherath ne s’est pas créé deux occasions."

Amblève 2 – Andrimont 1

Buts: Heukemes (1-0, 6e ; 2-0, 18e), Azzouzi (2-1, 90e)

"Cette victoire nous donne un peu d’oxygène", glisse le tacticien amelois Robin Demarteau. "En première mi-temps, nous étions concentrés et appliqués. La seconde a été plus timorée mais on ne va pas faire la fine bouche."

"L’arbitre a influencé le résultat en ne sifflant pas un penalty flagrand sur Nélissen en tout début de match", avance son homologue Manu Ruiz-Marin. "Trois minutes plus tard, ils font 1-0 et la rencontre chance complètement. Notre seconde période m’a bien plu et l’équipe n’a pas démérité."

Xhoris 2 – Butgenbach 1

Buts: Clemens (1-0, 19e), Lawarée (2-0, 45e), Urbain (2-1, 77e)

"Au vu de la rencontre, c’est une déception de ne pas prendre un point ici", lâche l’entraîneur des Germanophones, Ludek Mach. "Après la pause, on était bien revenu sur le terrain et on s’est créé rapidement deux grosses occasions. Si on marque à ce moment-là, le match peut tourner."

"Pour moi, la victoire est logique car on était au-dessus. Même après leur but, on ne s’est pas fait peur", commente le coach d’Xhoris Michaël Lebe.

Sprimont B 1 – Honsfeld 1

Buts: Reiners sur pen (0-1, 78e), Itoua sur pen (1-1, 93e)

"Nous ne sommes pas très contents avec notre prestation", note le technicien d’Honsfeld Pascal Jost. "Nous avons manqué d’engagement et nous pouvons être contents avec le point. Dans le jeu, Sprimont B nous était supérieur."

Emmels 0 – Recht 1

But: Lejeune (0-1, 84e)

"Le foot est injuste", peste le mentor d’Emmels Thierry Bury. "Pour la deuxième semaine d’affilée, on rate trop d’occasions. Pourtant, je n’ai rien à reprocher à mon groupe qui a été excellent."

"Emmels mérite en effet beaucoup mieux", enchaîne le T1 rechtois Jérôme Stark. "Toute la poisse qui nous accompagnait ces dernières semaines a changé de camp. Nous avons été dominés pendant septante minutes, avant de bien terminer la rencontre."

EN BREF

Cesur quitte déjà Amblève

Une semaine après avoir fait ses débuts sous la vareuse ameloise, Mustapha Cesur a annoncé au club qu’il ne souhaitait pas poursuivre.

"C’est en effet déjà terminé avec lui", explique le coach Robin Demarteau. "Il ne se sent pas en sécurité vis-à-vis de sa blessure et il manque de confiance. Il a préféré stopper directement. De mon côté, je ne vais pas m’apitoyer mais bien me recentrer sur mon groupe car on a un championnat à jouer."