Buts: Ceccano (1-0, 27e), Amory (2-0, 33e), Closset (3-0, 39e), Ceccano (4-0, 49e), Closset (5-0, 58e), Diaferia (5-1, 88e), Closset (6-1, 90e).

"C’est un des meilleurs matchs de Herve depuis quelques saisons ! C’est une bonne base pour la suite", se réjouit le tacticien hervien Ben Joly. Dans le camp aubelois, c’était la déception dans le chef du technicien aubelois Davis Malta. "C’était un off-day. Tactiquement, physiquement, footballistiquement, on était à ch… (sic)."

FC 3 Frontières 7 – Richelle B 1

Buts: Larue (1-0, 11e), Pirnay (2-0, 15e), Salimou (3-0, 22e), Gerrekens (4-0, 25e), Masset (5-0, 26e), Nyssen (5-1, 47e), Salimou (6-1, 55e), Rampen (7-1, 86e).

Cartes rouges au FC3F: Piparo (70e directe), Cornet (80e directe).

Cartes rouges à Richelle B: Hogie (36e 2 c. j.), Spano (80e directe).

"Nous avons réalisé une très bonne première demi-heure. On se devait de réagir après les moins bonnes prestations de ce début de championnat. Nous avons eu le petit brin de chance nécessaire, car Richelle B n’est pas une mauvaise équipe. On a procédé ensuite par contre-attaque et cela a fonctionné", explique l’entraîneur frontalier Fabrice Burdziak.

Houtain-Milanello 2 – Battice 4

Buts: Ferraioli (1-0, 5e), Ciammaglichella (1-1, 10e), Rexhepi (1-2, 24e), Leonard (2-2, 46e), Ramirez (2-3, 75e), S. Smets (2-4, 90e).

"La victoire est entièrement méritée. Je regrette juste les deux entames de mi-temps durant lesquelles on se fait punir, car nous sommes encore aux vestiaires. La réaction a été bonne et les vingt dernières minutes excellentes", souligne le mentor batticien Benjamin Marechal.

La Calamine B 0 – Espoir Minerois 1

Buts: Van Melsen (0-1, 4e).

"Les semaines se suivent et se ressemblent. On ne marque pas et on encaisse peu", soupire le T1 calminois Mike Hendrick. En face, le coach de La Minerie Gino Piol était satisfait. "Le score aurait pu être plus lourd. On a trois points et on a gardé le zéro derrière. Je suis content. Je suis également content de la rentrée de mon banc et en particulier de Jonathan Thomsin."

Welkenraedt 4 – MCS Liège 0

Buts: Roggemans sur pen (1-0, 4e), Jacinto (2-0, 47e), Quodbach (3-0, 65e ; 4-0, 85e).

"On doit tuer le match plus tôt en première période. 1-0 à la pause, nous avons bien accentué notre domination en seconde période pour se mettre à l’abri et on l’a fait", résume l’attaquant welkenraedois Jonathan Roggemans.

Blegny 2 – Olne 0

Buts: Carrein sur pen (1-0, 24e), Wathelet (2-0, 60e).

"On mange clairement notre pain noir en ce moment. Avec nos deux blessés sur fracture, mes joueurs jouent avec un pampers et ils ont une frayeur à chaque fois que l’un d’eux reste au sol après un contact", avoue le chef de meute olnois Jonathan Félix.