Évolution du score: 10e: 18-22, 20e: 32-37 (14-15), 30e: 48-62 (16-25), 40e: 58- 78 (10-16).

R SPA BC: Pluys 33, Lejeune 0, Muller 8, Rossinfosse 8, Huby 14, Hendricks 8, Cornet 0, M.Vita 3, Mathieu 4.

Première victoire pour les Bleus qui se déplaçaient pourtant toujours sans Léonard et chez un adversaire qui restait sur deux succès consécutifs. "Victoire méritée, on débloque le compteur", se réjouit le coach Michel Pluys qui a pu compter sur une très grosse prestation de son fils (33 points). "Offensivement, Maxime était juste intenable et tirait le groupe vers le premier succès. Mais c’est aussi une très grosse prestation collective."

Les Thermaliens ont toujours fait la course en tête et remportent l’ensemble des quart-temps. Pour afficher vingt points d’avance au final, un verdict qui ne souffre d’aucune discussion. "J’ai pu compter sur un groupe très impliqué dès le début du match", apprécie Michel Pluys. "Défensivement, Hendricks muselait la gâchette adverse. Le groupe était présent dans l’engagement, l’envie, le rythme, l’agressivité et surtout la solidarité. Tout y était. On continue petit à petit à s’adapter à la division et on progresse. Cette victoire fait du bien avant deux semaines de repos."

À noter que l’intérieur spadois Olivier Léonard a subi une intervention chirurgicale au pied. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue.

Rebond Musson 70 – RBC Pepinster B 57

Musson restait sur un lourd revers (92-40) à Natoye au moment d’accueillir des Pepins qui venaient de décrocher leur premier succès en championnat…

"Pas grand-chose à dire, un week-end à oublier très vite !", déplore le coach pepin, Vincent Aldenhoff qui apprenait en démarrant que François Delvoye (malade) ne serait pas de la partie. "Gros manque de caractère en première mi-temps puisqu’on rentre une première fois au vestiaire sur la marque de 42-23. Impossible de gagner en marquant 57 points avec un seul joueur à plus de 10 unités, On réalise un pauvre 15/50 à 2 points et un 15/27 aux lancers francs…"