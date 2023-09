Le RFC Liège récompensé de ses efforts face au Club Nxt

Le Club Nxt créait directement le danger sur corner et ouvrait la marque. Un tir de Vermant terminait sur le poteau mais Salah suivait.

Finalement, les Sang et Marine se mettaient enfin à presser et récoltaient rapidement le fruit de ses efforts. Loemba, replacé dans un rôle plus offensif, envoyait un joli corner sur la tête de Bertaccini qui, d’un geste puissant, concluait. Les jeunes brugeois semblaient cuits, alors que les locaux continuaient leurs actions dangereuses, notamment via Bertaccini et D’Ostilio. Mais le portier brugeois se montrait décisif.

Au second acte, les occasions étaient tout aussi nombreuses. Bis repetita: un tout grand Loemba délivrait à nouveau un centre décisif pour Bertaccini. Les quelques offensives flandriennes ne faisaient pas peur aux Rouge et Bleu. Ils s’offraient même un troisième but. Un centre de Bruggeman, pourtant peu inspiré jusque-là, était poussé au fond par Cascio, tout juste monté au jeu.

FC Liège 3 – Club NXT 1

Arbitre: M. Clerckx.

Cartes jaunes: Nyssen, Granados, Homma, Salah, Bustin, Seys

Buts: Salah (0-1, 11e), Bertaccini (1-1, 25e et 2-1, 55e), Cascio (3-1, 76e).

LIÈGE: Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Wilmots, Merlen (88e Arslan), Loemba (72e Cascio), Mouchamps (82e Lioka Lima), Bruggeman (88e Lucker), Bertaccini (82e Cavelier).

CLUB NXT: Shinton, De Roeve (78e Simba), Willems, Et-Taïbi, Seys, Li. De Smet, Granados (61e Goemaere), Salah (61e Le. De Smet), Barbera Romero (61e Farras), Homma, Vermant.