Le récital de Temsamani et Crisigiovanni (Aubel) fait tomber Ster-Francorchamps (photos)

Le deuxième but tombe à la demi-heure via l’inévitable Crisigiovanni qui profite d’un nouveau service de Temsamni suite à une perte de balle du défenseur sterlain Lambrecht (0-2). Les hommes du circuit sont dépassés par la hargne aubeloise. À la 35, une mauvaise passe de Louis Raskin profite à Crisigiovanni qui sert Temsamani sur un plateau. Le meneur de jeu des Siropiers ne se fait pas prier pour ajuster Crespin (0-3). "Le but était d’empêcher Ster de jouer en les pressant haut. Cela a très bien fonctionné, car mes attaquants ont été les premiers défenseurs", note le coach aubelois Tony Niro.

La seconde période voit un gros changement tactique dans les rangs visités. Ishak Calisgann ainsi que Julian Pelleschi remplacent Louis Raskin et Thomas Thelen. Il y a un mieux dans le jeu des hommes du T1 Pascal Collin. Les Verts restent dangereux en contre et s’offrent trois possibilités via Scheffer à deux reprises et Remacle.

Peu après l’heure de jeu, une mauvaise rentrée en touche de Steve Gilis est sanctionnée par l’arbitre qui la rend aux Aubelois. Antoine Roex joue vite sur Temsamani qui lance Simon Dohogne en profondeur. Ce dernier dribble Crespin et inscrit le 0-4 (65).

"Chapeau à Aubel"

La messe est dite, même si les Sterlains réduisent l’écart à cinq minutes du terme via Dian Sow (5-1).

"Je suis satisfait de la prestation. Cependant, le but encaissé me fait ch… (sic). Physiquement, on est bien. Nous avons vraiment asphyxié l’adversaire. C’est un truc de malade ! D’habitude, c’est nous qui prenons une raclée ici", se réjouit l’entraîneur des Siropiers Tony Niro.

Dans le camp sterlain, c’était la grimace dans la bouche du T1 du circuit Pascal Collin. "C’est un off-day total. Chapeau à Aubel pour sa victoire. On n’a jamais trouvé les intervalles, car mes joueurs n’étaient pas dedans aujourd’hui. On leur offre trois goals sur trois pertes de balle. Le dernier, c’est une rentrée en touche pour nous qui est mauvaise. Cela arrive, mais il va falloir se relever."

Ster-Francorchamps 1 – Aubel 4

Arbitre: M. Lousberg.

Cartes jaunes: Roex, Crisigiovanni, Dohogne.

Buts: Crisigiovanni (0-1, 3e ; 0-2, 30e), Temsamani (0-3, 36e), Dohogne (0-4, 65e), Sow (1-4, 85e).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrecht, Rentmeister, Haydan, Restiglian, Raskin (46e Calisgan), Thelen (46e Palleschi), Gilis, Karatas (70e Hermant), Bultot, Sow.

AUBEL: Beckers, Roex, Willem, Niro, Charef, Remacle (85e Spits), Ernst, Temsamani (76e Ameur), Crisigiovanni (71e Meyers), Dohogne, Scheffer.