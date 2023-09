La Calamine ? Une équipe qui en… Jette ! "Nous étions au-dessus"

"On connaît l’histoire du foot, commente Alex Digregorio. C’est pareil à tous les niveaux. Quand on ne concrétise pas ses occasions, face à de telles individualités, on est toujours à la merci d’une égalisation".

Comme le craignait le coach germanophone, un joueur bruxellois sort de sa boîte en vue du repos et il place un tir croisé imparable qui remet les deux équipes dos à dos. "À la mi-temps, mon sentiment était évidemment très partagé. Beaucoup de choses fonctionnaient parfaitement mais le marquoir ne reflétait pas la qualité de notre prestation."

Peu après la reprise, un autre coup s’abat sur la tête des Vert et Blanc quand, d’un envoi dévié, Gueye ponctue victorieusement un étonnant solo dans le rectangle adverse. "En tant qu’équipe, on sentait que nous étions au-dessus de Jette mais la réalité des chiffres affichait un tout autre constat."

Restant soudé face à l’adversité, le collectif calaminois n’avait pourtant pas dit son dernier mot. Grâce à une belle organisation et une inaltérable volonté d’amener le danger dans le camp visité, il parvient à inverser le cours des événements. La très bonne entrée de Thielen, auteur de deux passes décisives, et le sens du but du redoutable Mauclet permettent à l’Union de reprendre les commandes. Mais ce succès est d’abord et avant tout celui d’un groupe très soudé comme Alex Digregorio, radieux, ne manquait pas de le souligner avec beaucoup de fierté.

RSD Jette 2 – La Calamine 3

Arbitre: M. Requier.

Cartes jaunes: Mollers, Scarantino, Massa, El Hajjouji.

Buts: Gilon (0-1, 17e), Nzayadiambu (1-1, 37e), Gueye (2-1, 53e), Mauclet (2-3, 71e et 82e).

RSD JETTE: Suederick, Scarantino, Nsingi Bibuangu, Massa, Camara, Cruz Do Santos, Nzayadiambu, De Oliveira, Kouame, El Hajjouji (75e Virgone), Gueye (65e Njouokep)

LA CALAMINE: Mignon, Seewald, Hungs, Libert (64e Thielen), Mollers, Aritz (75e Krhlanko), Cornet, Hubert, Bennane, Gilon (70e Belle), Mauclet.