"Jalhay B et mon équipe m’ont dégoûté du foot"

Les Jalhaytois remontent sur le terrain avec plus d’envie. Le match bascule à la 72e. Hupperetz est accroché dans le rectangle. Sebastien Rochmans prend ses responsabilités et transforme le penalty (1-2).

Jalhay B tient sa première victoire: "Notre saison est enfin lancée" (photos)

L’attaquant jalhaytois est un poison pour la défense locale. Il heurte le poteau à la 80e et à la 86e, un coup de rein assassin lui permet de percer la défense et de trouer Koenings (1-3). Les Turcs sont piqués au vif. Quentin Massat inscrira l’anecdotique 2-3 mais cela n’empêchera pas la première victoire de Jalhay B. "J’étais convaincu qu’avec de la discipline et de l’organisation, on allait pouvoir battre n’importe qui. Je prône le football direct vers l’avant et ça a payé aujourd’hui. Avec le petit Rochmans devant, tout est possible. Notre saison est enfin lancée et je vais faire la fête avec les garçons", relate le coach victorieux, Serge Rouwette, qui est rentré au jeu pour sauvegarder la victoire. "Je ne voulais pas que les garçons soient à dix contre onze. Je ne sais plus jouer mais j’ai pris du plaisir." L’analyse est plus dure en face. "On s’est fait bousculer par l’adversaire. C’est décevant mais notre défaite est méritée. Jalhay B et mon équipe m’ont dégouté du football. Ça me donne envie d’arrêter. On n’arrive même pas à faire des résultats contre des faibles équipes", peste Éric Heuse… qui doit discuter avec son comité.

Waimes-Faymonville B 2 – Jalhay B 3

Arbitre: M. Leyens.

Cartes jaunes: Rochmans (50e), Paquay (55e), Sieberath (58e)

Buts: Gabriel (1-0, 34e), Becker (1-1, 40e), Rochmans (1-2, 72e), Rochmans (1-3, 86e), Q. Massat (2-4, 90e)

WAIMES FAYMONVILLE B: Koenings, A. Collienne, Q. Massat, Scholzen, R. Collienne, Brühl (Mackels, 45e), Sieberath (Bastin, 70e), A. Massat, Gabriel, Paquay, Pirard (Thunus, 75e).

JALHAY B: Kaiser, Fourez, (Bertrand, 60e), Neuville, Van Hoeij, Stolsem, Becker, Rochmans, Hendrick (Verpoorten, 30e), Leroy, Hupperetz, Hallot (Rouwette, 88e).