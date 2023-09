Hombourg n’a pas existé à Tilff: "Notre plus mauvais match depuis longtemps"

Dès la 2e minute, El Farsi se présentait seul devant Stassin mais croisait trop sa frappe. L’avant tilffois était mieux inspiré, deux minutes plus tard, lorsqu’il était mis sur orbite par une passe en retrait mal calibrée d’un adversaire. D’un lob astucieux, il ouvrait le score et le chemin vers la victoire des siens. Car on ne voyait plus que les Mauves sur la pelouse. "On a assisté au plus mauvais match de Hombourg depuis longtemps, constate, amer, Romain Cerfontaine. On a donné une mauvaise image de Hombourg et j’en suis le premier responsable puisque j’ai fait de mauvais choix."

Les nombreux absents n’ont certes pas aidé le coach mais les joueurs auxquels il a fait confiance ne l’ont pas rassuré. "Les deux premiers buts viennent d’erreurs individuelles et après tente minutes le match était plié."

C’est El Ghoulbzouri, en relais avec El Farssi, qui doublait la mise à la 19e, avant que El Farssi ne transforme un penalty pour tuer tut suspense (31e). L’extraordinaire but de Chupo, en début de deuxième période, ne faisait que confirmer la domination des Tilffois face à des Orange et Bleu qui ne se sont jamais révoltés. Plus que le score, c’est bien ça le plus inquiétant, finalement.

Tilff 4 – Hombourg 0

Arbitre: M. El Baraka.

Cartes jaunes: Palmaers, Meunier, Tamma, Halleux, Choupo.

Buts: El Farsi (1-0, 4e), El Ghoulbzouri (2-0, 19e), El Farsi sur pen. (3-0, 31e), Choupo (4-0, 55e).

RSC Tilffois: Aerts, Duchnik, Fofana, Ziani, Asensio (66e Lakaye), Palmaers, Moscato (46e Camara), El Ghoulbzouri (78e Hansoulle), Choupo, El Attar, El Farsi (75e Dewitte).

AC Hombourg: Stassen, Das, Denoël, Yann, Degueldre, Halleux (83e Hick), D. Meunier, Baltus (65e Hendriks), Bauwens, Wets, S. Meunier.