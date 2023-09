Fin de série pour Malmedy qui s’est cassé les dents sur le bloc défensif de Melen

Dans le camp malmédien, on observait plutôt les têtes basses de joueurs conscients d’être passés à côté d’un historique 18 sur 18 pourtant largement à leur portée. Car ce samedi soir au Stade Jacques Lechat, Melen a passé le plus clair de son match à défendre retranché devant son rectangle. "Au vu de cette configuration, c’est dommage d’avoir concédé l’ouverture du score", regrettait le T1 malmédien Sélatine Deniz.

Sur la seule réelle occasion visiteuse de la première période, Habrand profitait d’un bon travail de Bemelmans pour tromper subtilement Errens et, ainsi, mettre l’Alliance et son double rideau défensif sur du velours. "Je pensais que l’égalisation juste avant la mi-temps allait nous remettre sur les bons rails mais ça n’a pas vraiment été le cas", poursuivait le technicien. En effet, si Robin Denis trouvait, dans les arrêts de jeu du premier acte, la faille d’une reprise imparable, les filets melinois n’allaient plus trembler par la suite. Et ce, malgré une domination territoriale absolue de Malmedy en seconde période.

Melen était venu pour tenir. Et Melen a tenu. Même à 10, lorsque Gonera se faisait expulser suite à un mauvais geste. "Mais 10 ou 11 adversaires, contre un bloc aussi bas, ça ne change pas grand-chose. Notre domination a été très stérile. Je n’ai pas vu assez de frappes, pas assez de centres pour alimenter nos attaquants non plus."

Toujours leader malgré ce premier coup d’arrêt, Malmundaria tentera de rebondir avec un déplacement à Sart le week-end prochain. Du côté de Melen, on savourait ce point: "Quand j’ai lu la presse ce samedi, il semblait presque déjà acquis que Malmedy n’allait faire qu’une bouchée de nous. Finalement, on a livré notre meilleur match de la saison, le tout avec une attitude irréprochable", commentait satisfait l’entraîneur Santo Ventura.

Malmundaria 1 – Melen 1

Arbitre: M. Picard

Carte rouge: Gonera (66e, 2 j.)

Cartes jaunes: Amhauch, Bemelmans

Buts: Habrand (0-1, 38e), Denis (1-1, 45e+1)

MALMUNDARIA: Errens, Mathonet, Cassoth, Samray, Leroy, Le Bohec, Bucak (73e Kopp), Denis, R. Krings (86e Dupont), Schwontzen (79e Simon), Crosset

MELEN: Grignard, Denooz (90e+2 Taibi), El Boussetaoui, Amhauch, Mukendi, Touri (86e Camara), Gonera, Henke, Luga (70e Rasi), Bemelmans, Habrand (75e Datou)