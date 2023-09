"Face à une équipe comme le Standard, si tu commets une erreur, tu es puni" analyse Brandon Baiye (Eupen) qui dit aussi "merci aux supporters!"

Le médian n’oubliait pas l’apport des supporters, venus en nombre pour cette affiche face au voisin liégeois. "On en parle entre nous au sein de l’équipe: on souhaiterait qu’à chaque match à domicile le stade soit rempli de la sorte. D’ailleurs, on veut remercier le public en espérant les revoir bientôt." La prochaine étape, ce sera toutefois à l’extérieur avec un périlleux déplacement à La Gantoise dimanche soir. Pas l’idéal pour "casser" l’éventuelle mauvaise spirale. "On savait, à la lecture du calendrier, que les mois d’octobre et novembre allaient être costauds. Mais le championnat est fait ainsi: aucune équipe n’est faible dans cette D1A. Mais si on preste à Gand comme lors de notre 2e mi-temps contre le Standard, on peut faire quelque chose là-bas !"