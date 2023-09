Face à un Waimes-Faymonville B "mieux balancé", Jalhay B attend son match référence

Serge Rouwette se réjouit des retrouvailles, mais se méfie de l’adversaire. "Ils sont bons et ce n’est pas étonnant avec l’expérience d’Éric Heuse", complète celui qui connaît des débuts plus rudes. Toutefois, le maigre bilan d’un point sur quinze ne le décourage pas. "Je suis content du groupe. Il faut être patient et comprendre mon système de jeu. Cela demande de l’énergie mais le groupe est top et je vois une progression", positive-t-il. Les Bleu et Blanc n’ont pas encore gagné mais cela ne devrait tarder… "J’attends le match référence. Sera-t-il celui de dimanche à Waimes ou celui à Spa B ? Pourquoi pas ce dimanche, surtout si on a un Sébastien Rochemans en feu", conclut-il.

Waimes-Faymonville B – Jalhay B (Dimanche, 14h15)

Arbitre: à désigner.

Absents à Waimes-Faymonville B: Rauw (Vacances), Rome (genoux), N Mathar (genoux), J. Mathar (mission armée), Vandesande (P3).

Absents à Jalhay B: B. Pottier (talon), N. Rouffosse (mollet), B. Rouffosse (pubalgie), Dessart (dos), Eggen (privé), Belboom (côte froissée).