Eupen - Standard (1-3): "On a tout gâché en à peine deux minutes" peste Florian Kohfeldt, l'entraîneur des Pandas

Affronter le "nouveau" Standard, post-mercato estival: voilà qui sentait le piège pour Eupen. Mais ce dimanche, aux dires de l’entraîneur germanophone Florian Kohfeldt, Eupen a surtout lui-même "gâché son match en 2 minutes en fin de première période…" Le mentor fait allusion aux grossières erreurs de ses troupes. D’abord, le long ballon qui surpasse Davidson et qui permet à Kanga de passer devant, puis de croiser et tromper Slonina (0-1). Ensuite, la passe loupée plein axe de Paeshuyse, toujours dans le temps additionnel du premier acte. "C’est incroyable car on n’est même pas sous pression à ce moment-là !" De fait. Si le Standard a eu plus de 70% de possession de balle en première période, cette domination du cuir demeurait stérile. Le 0-2 au repos semblait quelque peu flatté. Le mot "cadeau (x)" résonnait assez logiquement au sein du Kehrweg. "Et puis on espérait revenir, mais on a réduit la marque trop tard !"