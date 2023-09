Enfin une victoire elsautoise… et quelle victoire !

Et même 4-1. Car si le superbe envoi lointain d’Arthur Dohogne (déjà buteur la semaine dernière) avait donc permis aux Elsautois de faire le break, Rogister les mettait définitivement à l’abri de la tête sur corner. En quatre minutes, la rencontre, plutôt disputée jusque-là, avait complètement tourné. "En première mi-temps, nous avons été plus efficaces que vraiment bons" continuait Boris Dome dont l’équipe menait 2-0 à la pause sur une tête croisée de Dirix et un contre éclair conclu par Schenk… mais pouvait remercier Maxime François, auteur d’une ou deux parades décisives. "J’ai insisté à la mi-temps sur le fait qu’il fallait encore plus… mais ça n’a pas vraiment fonctionné vu la reprise."

Sur la première phase de jeu de la première période, Bisconti réduisait en effet le score et lançait une révolte sucrière rapidement tuée dans l’œuf donc. En fin de partie, Diané, très bien monté au jeu, y allait de son doublé pour que le feu d’artifice soit total alors que Wanze/Bas-Oha terminait à 9 suite à la blessure de Moureaux. "Le score est impressionnant mais ça ne fait que trois points" terminait un Boris Dome soucieux de garder sur terre les pieds de ses joueurs. "On peut profiter aujourd’hui mais dès mardi, on se remet au travail car il y a encore beaucoup de choses à corriger."

Elsaute 6 - Wanze/Bas-Oha 1

Arbitre: M. Guillaume

Carte rouge: Pessotto (56e, directe)

Cartes jaunes: Lecloux, Manchigov, Counet ; Bisconti

Buts: Dirix (1-0, 20e), Schenk (2-0, 23e), Bisconti (2-1, 46e), Dohogne (3-1, 58e), Rogister (4-1, 60e), Diané (5-1, 66e ; 6-1, 79e)

ELSAUTE: François, Lecloux, Rogister, Counet, Manchigov (54e Weber), G. Deville, Dohogne, Dirix, Tergui (55e Diané), Piette (63e Lefort), Schenk (71e T. Di Nicola)

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Beaujean, Moureaux, Pessotto, Wagemans (72e Ziemons), Moulin, Rasquin (72e Goosse), Bertrand, Chabot (72e Adam), Bisconti, Neerdael (31e Denorme)