"Cette rencontre pouvait basculer d’un côté comme de l’autre", entre Trois-Ponts et Franchimont (photos)

La première période n’est guère emballante et les occasions se font rares. La plus belle est à mettre à l’actif du Tripontain Cordonnier qui, seul devant Jamar, place hors cadre. On joue alors la 43e minute. De retour des vestiaires, la rencontre s’emballe enfin et les actions dangereuses se multiplient. Mais ni Dumez (51e), Legrand (64e) et Bertrand (65e) côté tripontain, ni Kivanda (56e), Simonis (58e) et Maquinay (60e) côté franchimontois ne trouvent l’ouverture. À dix minutes du terme, les 600 réclament un penalty pour une faute de main mais l’arbitre reste de marbre. La balle de match échoue finalement dans les pieds de Vitrier (86e) qui perd son face-à-face avec Denis.

"La bouteille est-elle à moitié vide ou à moitié pleine ? Je penche pour la seconde solution", glisse le mentor franchimontois Patrick Courtois. "Si je vois nos occasions et le penalty non sifflé, on a assez de possibilités pour marquer. Maintenant, il faut aussi reconnaître que cette rencontre pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. Si la victoire n’est pas au bout, il y a quand même beaucoup de positif. Jamar faisait son retour dans le but, on réalise notre première clean sheet, la bonne volonté des gars est évidente, et Colson et Noblué sont de nouveau parmi nous."

Du côté de Trois-Ponts, le sentiment est également mitigé. "Avec un point, je ne peux pas dire que je suis satisfait", explique le T1 Miguel Ruiz-Marin. "Mais le fait de ne pas être battu est quand même positif. Comme l’a dit Patrick, la rencontre peut basculer de chaque côté. L’équipe qui marquait l’emportait. Pour le moment, il nous manque ce petit quelque chose pour faire sauter le verrou. Il faudrait le brin de chance qu’on n’a pas. Mais celui-ci, il faut aussi pouvoir le provoquer. Je suis confiant car j’ai à ma disposition un groupe très soudé."

Trois-Ponts 0 – Franchimont 0

Arbitre: M. Speeckaert

Cartes jaunes: Habotte, Roland, Albert ; Simonis, A. Vicqueray, R. Vicqueray, Colson

TROIS-PONTS: Denis, Ant. Dumez, Roland (73e Flammang), Geron, Habotte, Legrand (73e Andries), Bertrand, Jacob, Albert, Al. Dumez (79e Sorbi), Cordonnier

FRANCHIMONT: Jamar, Vitrier, Henrion, Emonts, R. Vicqueray, Kivanda (77e Lausberg), Messotten, Rensonnet, A. Vicqueray, Simonis (71e Noblué), Maquinay (64e Colson)