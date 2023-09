Vainqueur de Lontzen, Jalhay la tient enfin, sa première victoire: "Mais on voit qu’il reste du boulot" (photos & vidéo)

Le scénario aurait toutefois pu être différent. Les Bleus ont ainsi eu la possibilité de débloquer le match après moins de 20 minutes. La main lontzenoise était sanctionnée d’un penalty, mais Clément Mertens tombait sur un Tom Brandt bien inspiré (17e), qui déviait le cuir du pied sur sa transversale. Suffisant pour sauver les siens dans ce match pauvre en franches occasions… du moins jusqu’à la 76e et le tournant de la soirée: un long coup-franc de Dylan Beaujean suivi d’une phase confuse qui voyait ce même portier germanophone se louper et signer un bien malheureux but contre son camp en essayant de dégager le cuir. "Marquer sur un tel but, c’est la preuve qu’il reste du boulot" estimait "Rocco" Sutera, conscient que "sur le contenu, on n’a pas proposé grand-chose, mais ce premier succès de la saison en championnat fait du bien !" Et d’ajouter: "On reste malgré tout sur un bilan de 5/18 qui n’a rien d’extraordinaire. Mais ça nous permet d’aller aux Hautes Fagnes dans de bonnes conditions !" concluait-il.

Un penalty non-sifflé ?

Du côté de Lontzen, c’était évidemment la soupe à la grimace. L’entraîneur Danny Deraideux avait le sentiment que ses troupes méritaient mieux . "Je pense que Leon Koonen se fait clairement accrocher dans la surface à l’heure de jeu. Je ne suis pas du genre à évoquer l’arbitrage, mais là… Si on passe devant à ce moment-là, c’est une autre physionomie de match. Mais bon, il faudra faire avec !"

Très présent dans les duels, le KSC n’aurait pas volé le point du partage vendredi soir. "Au niveau de l’engagement, mes joueurs ont montré de bonnes choses et surtout, ils ont signé un match complet, pendant 90 minutes et pas pendant 30 ou 45 minutes comme ça a parfois pu être le cas cette saison. C’est pour ça qu’on est très déçus. Cette défaite nous laisse vraiment un goût amer…" D’autant qu’avec ce succès, Jalhay (5 points) passe devant Lontzen (4 points).

Vainqueur de Lontzen, Jalhay la tient enfin, sa première victoire: "Mais on voit qu’il reste du boulot" (photos & vidéo)

Jalhay 1 – Lontzen 0

Arbitre: M. Fotios Staikos

Cartes jaunes: Charef, Schrayen, Marques-Robalo ; M. Strumphler, Hannotte.

But: Brandt csc (1-0, 76e)

JALHAY: Kaiser, Pottier, Dessaucy, Marques-Robalo, S. Colinet (68e M. Colinet), Beaujean, Archambeau, Franssen (88e Sabel), Charef, Schrayen, Mertens (84e Cammarata).

LONTZEN: Brandt, M. Strumphler, Kicken, Hannotte, T. Strumphler, Buehler, Franssen (75e Leisten), Mauel, Brüll (69e Quandt), Koonen, Emonts-Gast (57e Schmitz).

Vidéo: le penalty stoppé par Brandt puis la joie de Jalhay