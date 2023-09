Arbitre: M. El Baraka.

Absents à Hombourg: Dortu, Joiris, Potoms et Schnackers (blessés), Schoonbroodt (privé), Schyns (travail), Beckers, Belboom et Vanchaze (P3).

Défaits le week-end dernier par Ster-Francorchamps, après avoir pourtant mené 2-0, les Hombourgeois savent qu’ils sont passés à côté d’une troisième victoire qui leur aurait permis de rester dans le top 5. La faute surtout à un noyau réduit chaque semaine. "Et ce sera encore le cas ce dimanche, regrette le coach, Romain Cerfontaine. J’ai des blessés de longue date, d’autres qui se sont rajoutés." Et puis des absences "pour convenances personnelles" qui agacent l’entraîneur.

Des absences qui risquent de peser lourd pour ce déplacement à Tilff, l’équipe en forme du moment. "Ils surfent sur cette vague positive de la montée et n’ont pas encore été battus cette saison, analyse le mentor des Orange et Bleu. Tout comme nous, ils ont accroché de gros adversaires, mais on y va en confiance et on va vendre chèrement notre peau."

Avec une envie non dissimulée de faire faire subir aux Tilffois leur première défaite en P1.

Beaufays – Stavelot (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Castiau

Absents à Stavelot: Guillen, Jérôme, Troch (blessés), Lekeu (convalescent)

Dimanche, Stavelot se déplace à Beaufays, une équipe qui reste sur une sévère défaite la semaine dernière à Flémalle (8-1). "C’est embêtant pour nous", lance Julien Godard, l’entraîneur stavelotain. "Beaufays est dans la peau d’une bête blessée après cette grosse défaite dans les chiffres. Ils auront remis les points sur les “i” cette semaine et ne voudront surtout pas perdre une deuxième fois d’affilée."

Le match se déroulera sur terrain synthétique mais Cyril Brissinck et ses équipiers ont l’habitude de s’entraîner régulièrement sur ce type de surface. Malgré le début de saison mitigé de son équipe, Julien Godard ne s’inquiète pas encore. "Nous n’avons pas fait de bons matches mais il nous manque quelques unités au compteur par rapport à notre entrée en matière. Il faut qu’on prenne des points, même s’il n’y a pas encore de gros écarts avec nos concurrents directs. Une victoire pourrait servir de déclic", conclut-il.

De son côté, vainqueur 4-1 de Fize le week-end dernier, le FC Eupen se déplace à Trooz dimanche 15h. Un adversaire qui ne compte que trois points en cinq rencontres.