Eupen - Standard: "Difficile de préparer ce match car ça a beaucoup bougé chez l'adversaire!" estime Florian Kohfeldt

La défaite à Malines (1-0) n’a pas vraiment gâché la bonne entame de compétition de l’AS, qui se verrait bien marquer les esprits en faisant tomber le voisin liégeois après une trêve FIFA qui a fait du bien.

"Il est très difficile de préparer ce match contre le Standard car il y a eu beaucoup de changements au sein de cette équipe: des nouveaux joueurs, oui, et on ne sait pas s’ils seront alignés ou pas, mais aussi des changements de système devant et derrière. Bref, il est très difficile de prévoir ce qui va se passer donc cela nous pousse à nous focaliser sur notre prestation et notre jeu, sans dépendre de ce que fera ou pas l’adversaire" poursuit le T1 allemand, ravi que ses internationaux Palsson, Finngobason et consorts soient revenus sans pepins physiques de leurs escapades internationales. "Une bonne nouvelle, oui, d’autant qu’on vise une certaine stabilité dans l’équipe…" Et donc le même onze face au Standard que celui qui a perdu à Malines il y a 15 jours ?

AS Eupen – Standard (Dim. 13h30)

Arbitre: M. Lardot

EUPEN: Slonina, Davidson, Palsson, Paeshuyse, Baiye, Lambert, Pantovic, Van Genechten, Magnée, Nuhu, Finnbogason. Charles-Cook, Alloh, Déom, Kral, Christie-Davies, Filin, Nurudeen. (Le noyau sera communiqué ce samedi)

Absents: Keita (suspendu), Möhwald (retour de blessure – pas prêt), Bialek (blessé), Bitumazala (de retour, mais pas repris).

STANDARD: Bodart, Vanheusden, Bokadi, Ngoy, Fossey, Hayden, Alzate, Balikwisha, Djenepo, Sowah, Kanga. Henkinet, Epolo, Dewaele, Laifis, Noubi, O’Neill, Kawabe, Price, Canak, Mundle, Ohio

Absents: aucun.