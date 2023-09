Esteban Ruiz-Marin évoque son papa Miguel avant Trois-Ponts - Franchimont: "Mon père est très dur avec moi"

"C’est en effet un match très particulier pour moi", avoue-t-il. "Avant de rejoindre Trois-Ponts, j’ai toujours joué à Franchimont. Je connais donc tout le monde là-bas. Il y a aussi l’entraîneur Patrick Courtois qui a eu mon père sous ses ordres durant plusieurs saisons à Faymonville. Je suis très heureux de tous les revoir."

Arriver dans un nouveau club n’est jamais chose facile. Le faire avec son père comme entraîneur l’est encore moins. Pourtant, l’intégration du futur étudiant des HEC s’est parfaitement déroulée. "Je m’amuse vraiment beaucoup et j’ai été très bien accueilli par tout le groupe. Pour le moment, j’ai un rôle de réserviste et ça ne me pose aucun problème. Au contact des joueurs plus expérimentés, j’apprends énormément. Venant de P4, je savais que ce serait difficile mais à moi de travailler. Et comme on dit, le travail paie toujours. Quant à notre situation actuelle, je ne stresse pas trop car il faut le temps que les choses se mettent en place."

Dans la région, et même en dehors, Miguel Ruiz-Marin n’est plus à présenter. Que ce soit comme joueur ou entraîneur, son bilan parle de lui-même. Pour ce qui est du papa-entraîneur, c’est une grande inconnue.

"On pourrait se dire que c’est très compliqué mais ce n’est pas le cas", enchaîne le jeune défenseur tripontain. "C’est un très bon entraîneur et j’adore être sous ses ordres. Il m’avait déjà entraîné à mes débuts puis la saison dernière à Franchimont. Par contre, il est très dur avec moi. Après une rencontre, il va me dire tout ce qui n’a pas été et très rarement les choses positives. À force, on s’y habitue."

Et quand on lui demande s’il doit faire face à des comparaisons venant de l’extérieur, il rassure directement. "Non, il n’y pas de comparaison. Lui avait un très bon pied gauche et moi, je suis un pur droitier. Il avait un rôle offensif alors que je joue derrière. Il y a quand même une chose dont on me parle souvent, ce sont ses coups francs. À chaque fois, il paraît qu’il les mettait", conclut Esteban Ruiz-Marin.

Trois-Ponts – Franchimont (Dimanche 15h)

Arbitre: à désigner

Absents à Trois-Ponts: Georis, Prévot, Ant. Dumez et Delrez (blessés), Al. Dumez (privé)

Absents à Franchimont: Hurdebise, Gillet, Noblué, Colson, Barzak et El Kalloubi (blessés), Demoulin (vacances), Tsimacidis (incertain)