Sart met "au repos" deux de ses joueurs à cause d'une altercation, voici pourquoi

Les troupes d’Olivier Laffineur poursuivent leur bout de chemin en P1 et devront pour bien faire être plus présentes qu’à Stavelot. "Si on l’emporte, on revient à hauteur de l’UCE", note le T1 des Verts. "On devra être déterminé deux mi-temps cette semaine, pas juste 45 minutes. Globalement, il n’y a pas d’équipe faible cette saison en P1, on doit aussi tenir en compte que Fize et Aubel ne resteront pas en bas. À nous de continuer à avoir notre mot à dire, comme cela a été le cas à chaque match jusqu’à présent", selon le coach visité.