"Nous ne rencontrerons pas chaque semaine des équipes du calibre de Rochefort ou de Tubize, explique l’entraîneur calaminois. Nous n’avons pas à rougir de nos prestations. Nous continuons à apprendre en conservant la même philosophie pour engranger de l’expérience."

Mais le coach des Vert et Blanc sait aussi qu’il convient de glaner rapidement des points pour ne pas voir le doute s’insinuer dans tous les esprits. "La question ne se pose pas encore car on sait ce qu’on fait et où on va. Le groupe vit très sereinement ce début de saison même si certains peuvent se montrer déçus de ne pas être sélectionnés. L’émulation va également nous permettre de poursuivre notre progression."

Les victoires constituent un adjuvant moral indispensable tant pour se rassurer mathématiquement que pour prendre confiance en ses moyens. Le déplacement en terre bruxelloise représente donc une belle opportunité de retrouver une dynamique positive d’un point de vue comptable.

"Sur papier, Jette est un adversaire avec lequel nous allons pouvoir rivaliser mais, malgré son maigre bilan d’un point sur neuf, cette équipe reste très solide."

Le retour de William Mauclet, après deux semaines de suspension, apportera un regain d’expérience et d’efficacité bien utile à la jeune phalange germanophone. "Avec son vécu et ses qualités offensives, il est un élément très important de notre formation. Ce n’est pas pour rien qu’il a été notre meilleur buteur la saison passée."

Entouré de joueurs comme Quentin Hubert, Yassine Bennane et autre Hugo Gilon, l’ancien attaquant de l’AS Eupen et du Club Liégeois mettra tout en œuvre pour être le détonateur du réveil calaminois.

RSD Jette – La Calamine (Samedi, 19h30)

Arbitre: M. Requier.

LA CALAMINE: Mignon, Lazzari, Hungs, Seewald, Mollers, Libert, Cornet, Thielen, Hubert, Bennane, Mauclet, Gilon, Belle, Krhlanko, Guncati, Aritz, Joiris.

Absents: Delmal, Gerrekens, Smits (blessés), Hamoir, Legenvre, Roex (P2), Lafalize (pas prêt), Lufuankenda (travail), Meessen (malade).