"Ne pas se voiler la face" au Stade Verviétois, qui reçoit Tournai dimanche

Après le match complètement fou remporté dans les ultimes minutes à l’Union B, le Stade Verviétois est (re)gonflé à bloc avant de recevoir Tournai, ce dimanche. Mais pas d’euphorie pour autant. Loin de là, même… "Bien entendu, c’est toujours positif de savoir retourner une situation improbable comme on l’a fait le week-end dernier, analyse l’adjoint Guillaume Legros. Mais les dix dernières minutes ne doivent pas masquer tout le reste", enchaîne-t-il. "Il ne faut pas se voiler la face et on attend autre chose en termes de qualité et de rigueur. Notre paradoxe est qu’on se crée plus d’occasions, mais on en concède davantage aussi. Le bloc défensif, qui ne concerne pas que les défenseurs et les médians, doit afficher plus de rigueur", soutient l’ancien buteur. "Il faut retrouver un équilibre entre solidité et efficacité, tout en conservant ce qui fonctionne bien aussi", positive Guillaume Legros.