"Il va falloir commencer à prendre des points" annonce Boris Dome avant la réception de Wanze/Bas-Oha

Que ce soit lors des deux partages initiaux (face à Longlier et à Mormont) ou lors de la défaite à l’Union Hutoise samedi dernier, l’analyse était à chaque fois la même du côté étoilé: encourageant au niveau du contenu. Certes vrai, ce constat a néanmoins vécu et doit maintenant faire place à du concret. Ce dimanche, sur son terrain, Elsaute va ainsi jouer pour la première fois avec une petite pression. Celle d’engranger des unités face à un adversaire à sa portée. Et cela, Boris Dome l’assume: "C’est très bien de se dire à chaque fois qu’on joue bien mais maintenant, il va en effet falloir commencer à prendre des points et ne pas traîner en chemin", confie l’entraîneur elsautois dont l’équipe reçoit Wanze/Bas-Oha, son dauphin de l’an dernier en P1. "Une formation qui, comme nous, n’a pas encore totalement pris le rythme de la D3 mais qui, avec des Bisconti, Neerdael ou Henrotte, pour ne citer qu’eux, possède quand même plus d’expérience sur le terrain. Nos joueurs d’expérience à nous, ils sont en tribunes pour le moment", ironise le technicien. Il est clair qu’avec Brandon Deville (absent encore au moins un mois), Thierry D’Affnay et Julien Williot sur la touche, la moyenne d’âge de l’effectif comme son expérience au niveau national fond comme neige au soleil.